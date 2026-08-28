Đối thoại với người dân để gỡ vướng mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Ninh

Hàng ngàn hồ sơ với nhiều nguồn gốc, quá trình sử dụng đất khác nhau đang khiến công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Ninh (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng) gặp nhiều vướng mắc.

Người dân quan tâm sinh kế sau khi thu hồi đất

Sáng 28-8, lãnh đạo xã Bà Nà tổ chức đối thoại với người dân thôn Hòa Ninh liên quan công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hòa Ninh. Tại đây, bên cạnh những thắc mắc về phương án bồi thường, điều người dân quan tâm là sinh kế sau khi đất sản xuất bị thu hồi.

Người dân tham dự buổi đối thoại. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân thôn Hòa Ninh phản ánh, trước đây người dân có hoán đổi đất cho nhau để thuận tiện sản xuất. Tuy nhiên, khi thực hiện giải tỏa, người trực tiếp sản xuất và người có quyền sử dụng đất có thể không cùng một người, dẫn đến người đang canh tác không được hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Theo ông, điều này gây thiệt thòi cho những người đã canh tác trong thời gian dài và đề nghị chính quyền có giải pháp để người dân có sinh kế sau khi bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Thanh Tuyến, người dân thôn Hòa Ninh, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng mong muốn lãnh đạo chính quyền quan tâm đến đời sống người dân trong vùng giải tỏa. Clip: NGUYÊN KHÔI

Người dân trình bày những vướng mắc trong chính sách, thủ tục thu hồi đất. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Anh Tuấn, người dân thôn Hòa Ninh cho biết nhiều người dân đến vùng đất này sau năm 1975 để xây dựng kinh tế mới, khai phá đất đai phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không bao phủ toàn bộ diện tích.

Ông Tuấn nêu trường hợp gia đình sử dụng đất từ năm 1980 nhưng một phần diện tích không được bồi thường, đồng thời đặt vấn đề về căn cứ xác định phần đất này không được bồi thường.

Người dân đối thoại với lãnh đạo xã Bà Nà ﻿về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án KCN Hòa Ninh. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nhiều ý kiến khác cũng tập trung vào những trường hợp đất đã được khai phá, sử dụng ổn định trong thời gian dài, không tranh chấp nhưng hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh, khi Nhà nước thu hồi, quyền lợi sẽ được xác định như thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Sơn, người dân thôn Hòa Ninh, xã Bà Nà mong chính quyền kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân vùng giải tỏa. Clip: NGUYÊN KHÔI

Rà soát để tháo gỡ vướng mắc

Trước những phản ánh của người dân, ông Phan Văn Tôn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Nà, yêu cầu UBND xã trả lời cụ thể từng vấn đề tại buổi đối thoại.

Theo ông Ngô Long Vương, Trưởng phòng Kinh tế xã Bà Nà, chính quyền địa phương đang vận dụng các quy định hiện hành để phân loại, xử lý từng nhóm trường hợp.

Đối với đất do người dân tự khai hoang, sử dụng ổn định, không tranh chấp trước ngày 1-7-2014 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận, sẽ có hướng xử lý theo Quyết định 75 của TP Đà Nẵng. Theo đó, người sử dụng đất có thể được xem xét xử lý vi phạm hành chính để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận; nếu đủ điều kiện thì được bồi thường theo hạn mức đối với từng loại đất.

Trên cơ sở đó, UBND xã phối hợp Công an xã xác minh những người trực tiếp sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp xác minh đúng người, đúng thời điểm, chính quyền sẽ hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án bồi thường. Ngược lại, nếu phát hiện kê khai gian dối để hưởng chính sách thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo ông Ngô Long Vương, những vướng mắc tại dự án còn liên quan đến đất khai hoang không có giấy tờ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp nhầm thông tin, đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay, diện tích thực tế tăng thêm so với giấy chứng nhận, trường hợp người đứng tên đất không trực tiếp sản xuất mà do người khác canh tác, tạo thu nhập chính.

Phải gặp dân, xác minh thực tế

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phan Văn Tôn, việc giải quyết các vướng mắc về đất đai không thể chỉ căn cứ vào hồ sơ mà cần đi sâu xác minh thực tế, nhất là với những trường hợp người dân sinh sống, sản xuất lâu năm nhưng gặp khó khăn về giấy tờ.

Ông Phan Văn Tôn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Nà giải đáp các thắc mắc của người dân. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Bí thư Đảng ủy xã Bà Nà yêu cầu hệ thống chính trị cơ sở rà soát, xác định rõ những trường hợp thực sự sinh sống, sản xuất lâu năm; đồng thời kiểm tra những trường hợp người dân tự chuyển đổi, hoán đổi đất để tạo điều kiện sản xuất.

Ông Phan Văn Tôn cũng phê bình việc xác minh kéo dài thời gian nhưng chưa có danh sách cụ thể, yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách những trường hợp thực sự sản xuất lâu năm để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bà Nà, cán bộ cơ sở phải “lội xuống dưới dân”, tìm hiểu người dân sống thế nào, sản xuất ra sao, đã ở địa phương bao nhiêu đời, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Bà Nà Phan Văn Tôn cho biết sẽ rà soát, xác minh kỹ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Clip: NGUYÊN KHÔI

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Phan Văn Tôn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Nà cho biết, những vướng mắc trong giải tỏa, đền bù khiến mặt bằng chưa thể bàn giao cho nhà đầu tư là lý do Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức đối thoại. Qua đó, lắng nghe, hiểu rõ tâm tư, vướng mắc và minh bạch hóa chính sách bồi thường. Người dân chỉ đồng ý bàn giao mặt bằng khi họ thực sự hiểu rõ và thấy rằng phương án đền bù, hỗ trợ đã thỏa đáng và đúng quy định pháp luật.

NGUYÊN KHÔI