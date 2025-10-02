Đồn Biên phòng Bến Đá (TPHCM): Đấu tranh hiệu quả với tội phạm biên giới

Sáng 2-10, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn – Nhà trường, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật tại Đồn Biên phòng Bến Đá, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM

Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường phát biểu chỉ đạo

Cùng tham gia có Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM; Đại tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP TPHCM.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Bến Đá đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ công tác biên phòng, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện điều lệnh đội ngũ

Thiếu tướng Trần Bá Khương biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục tổ chức tập huấn, thống nhất giáo án, bài giảng về huấn luyện; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ huấn luyện; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, Tiêu biểu”.

MINH NHÂN