Quân khu 7 tuyên dương các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80

Chiều 23-9, Quân khu 7 tổ chức lễ tuyên dương thành tích các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành của Quân khu 7 gồm 3 khối đi, với 732 đồng chí: Khối Nam chiến sĩ đặc nhiệm dù, Khối Nữ chiến sĩ biệt động và khối Nữ du kích miền Nam. Trong đó, có các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong huấn luyện, rèn luyện như: Khối Nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù; Trung đội 3, Khối Nữ chiến sĩ Biệt động; Trung đội 1, Khối Nữ du kích miền Nam.

Các cá nhân tiêu biểu gồm: Thiếu tá Vũ Công Trung, Trung úy QNCN Lê Thảo Nhu; Trung úy QNCN Nguyễn Lê Tuyết Nhi; Thượng úy Vũ Đình Khôi, Thượng sĩ Trần Văn Út, Hạ sĩ Nguyễn Văn Giàu; Thượng úy Nguyễn Ngọc Trường; chiến sĩ dân quân Trần Ngọc Trâm, Thạch Thị Kiều My…

Khối Nam chiến sĩ đặc nhiệm dù dự buổi lễ

Cán bộ, giáo viên đã tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là lực lượng nòng cốt trong các khối huấn luyện A80 nên công tác tuyển chọn, huấn luyện, quản lý có nhiều kinh nghiệm, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian huấn luyện, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài; điều kiện nơi ăn, ở còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, dân quân luôn nêu cao tinh thần quyết tâm, xác định rõ nhiệm vụ, tích cực chủ động rèn luyện, luyện tập theo kế hoạch; bảo đảm quân số cao, chất lượng huấn luyện đáp ứng theo yêu cầu của Tiểu ban diễu binh, diễu hành; khắc phục khó khăn, chăm lo tốt sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần...

Ngày 2-9, tại Quảng trường Ba Đình, 3 khối của Quân khu 7 đã thể hiện tốt trình độ kỹ thuật, động tác điều lệnh đội ngũ, có nền tảng thể lực tốt, tham gia diễu binh diễu hành “đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất, hùng mạnh", đạt yêu cầu đề ra.

Tại buổi lễ, chiến sĩ Trần Ngọc Trâm thay mặt Khối Nữ du kích miền Nam chia sẻ, trong thời gian huấn luyện, bản thân cùng các đồng đội đã trải qua không ít khó khăn, thử thách với cường độ huấn luyện cao.

Là một nữ dân quân lần đầu từ miền Nam ra Bắc, Trâm phải tập làm quen với sự khác biệt về khí hậu, thói quen sinh hoạt, ăn uống… Nhờ sự động viên, quan tâm của các cấp lãnh đạo, gia đình, cán bộ quản lý và nghĩa tình đồng đội đã tiếp thêm nghị lực, giúp khối nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khối Nữ du kích miền Nam dự lễ tuyên dương

“Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi luôn tự hào vì đã góp phần vào thành công chung của sự kiện trọng đại. Thành tích hôm nay không chỉ khẳng định tinh thần ‘thép’ của lực lượng diễu binh, diễu hành, mà còn là lời hứa quyết tâm: bất cứ nhiệm vụ nào, Quân đội ta cũng sẽ hoàn thành xuất sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, lan tỏa những giá trị cao đẹp, hình ảnh đẹp về người lính Bộ đội Cụ Hồ”, chiến sĩ Trần Ngọc Trâm chia sẻ.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 chúc mừng, biểu dương những nỗ lực và ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ A80. Sau thời gian tập trung huấn luyện, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, các lực lượng đã hoàn thành toàn diện, bảo đảm chất lượng, góp phần quan trọng vào thành công chung cho lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc.

Đại tá Lê Xuân Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80. Từng cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy thành tích đạt được, ra sức cống hiến, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2025).

Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu 7 đã ký các quyết định khen thưởng cho 48 tập thể và 702 cá nhân. Tại buổi lễ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao thưởng đại diện cho 8 tập thể, 100 cá nhân và 7 doanh nghiệp hỗ trợ, đồng hành cùng Quân khu.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT