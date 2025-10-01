Xuyên đêm vượt bão, trực thăng đưa 3 người bệnh từ Trường Sa về đất liền an toàn

Dù gặp mưa, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế, nhưng tổ bay đã hạ cánh xuống các đảo để tiếp nhận 3 người bệnh, xử trí cấp cứu ổn định để vận chuyển về đất liền an toàn.

Đội ngũ y tế Bệnh viện Quân y 175 vận chuyển người bệnh từ sân đỗ trực thăng vào Khoa cấp cứu để điều trị

Vào lúc 3 giờ 20 phút sáng 1-10, trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8622 của Binh đoàn 18 đã đáp xuống sân đỗ trực thăng tại nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, đưa 3 bệnh nhân nặng từ 3 đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về chữa trị.

Người bệnh thứ nhất là N.T.H. (49 tuổi), đang điều trị tại Bệnh xá đảo Tiên Nữ. Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao liên tục 8 ngày, tiểu khó, rối loạn ý thức. Nhập Bệnh xá đảo Tiên Nữ ngày 28-9, bệnh nhân được hội chẩn online với Bệnh viện Quân y 175, chẩn đoán theo dõi lao màng não/viêm màng não mủ giai đoạn muộn, được theo dõi tại chỗ. Tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu hơn, hôn mê và có dấu hiệu rối loạn chức năng đa cơ quan tiến triển. Hội chẩn quyết định vận chuyển về đất liền điều trị bằng đường hàng không.

Người bệnh thứ hai là V.X.H. (53 tuổi), đang điều trị tại Bệnh xá đảo Phan Vinh. Ngày 29-9, bệnh nhân xuất hiện yếu nửa người bên phải, méo miệng và nói khó, huyết áp cao. Qua khám lâm sàng, ghi nhận bệnh nhân bị yếu nửa người phải, giảm cảm giác. Hội chẩn online với Bệnh viện Quân y 175 xác định đột quỵ não bán cầu trái nghĩ đến nhồi máu, chưa loại trừ xuất huyết. Bệnh nhân có nguy cơ tổn thương não tiến triển, suy hô hấp nên quyết định vận chuyển về đất liền điều trị bằng đường hàng không.

3 người bệnh được theo dõi đặc biệt trên chuyến bay từ đặc khu Trường Sa về đất liền điều trị

Người bệnh thứ ba là T.V.C. (20 tuổi), bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm y tế đặc khu Trường Sa với chẩn đoán Hội chứng thận hư, lâm sàng biểu hiện phù nặng toàn thân, tăng huyết áp. Bệnh nhân có nguy cơ suy hô hấp, suy tim tiến triển nên quyết định vận chuyển về đất liền bằng đường hàng không.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC-225 VN-8622 cùng tổ cấp cứu đường hàng không của Bệnh viện Quân y 175 do Trung úy Nguyễn Văn Sang – Khoa Hồi sức tích cực làm tổ trưởng xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 15 phút ngày 30-9, ra đặc khu Trường Sa.

Dù gặp mưa do ảnh hưởng bão, gió mạnh và tầm nhìn hạn chế, tổ bay đã dũng cảm cơ động, lần lượt hạ cánh xuống các đảo để tiếp nhận 3 người bệnh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ cấp cứu đường hàng không Bệnh viện Quân y 175 đã lần lượt tiếp cận được bệnh nhân, xử trí cấp cứu ổn định để vận chuyển về đất liền an toàn.

3 người bệnh đang được chăm sóc tại Bệnh viện Quân y 175

Theo Trung úy Nguyễn Văn Sang, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Quân y 175, trong một chuyến bay phải tiếp nhận liên tiếp 3 người bệnh tại 3 đảo khác nhau, cường độ làm việc dồn dập và áp lực vô cùng lớn. Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân lao màng não ở đảo Tiên Nữ rất nặng, bất kỳ thay đổi áp suất trong khoang bay cũng có thể làm áp lực nội sọ tăng lên, gây nguy hiểm tính mạng.

"Chúng tôi buộc phải trao đổi kỹ với tổ bay, thống nhất bay ở độ cao thấp nhất có thể để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, dù như thế chuyến bay sẽ kéo dài hơn. Mỗi phút trên không đều căng thẳng. Nhưng cuối cùng, cả ba bệnh nhân đều được đưa về an toàn. Đó là điều quan trọng nhất", Trung úy Nguyễn Văn Sang thông tin.

THÀNH SƠN