Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2165/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí từng kinh qua các chức vụ: Phó Chính ủy, Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Chính ủy Quân khu 9. Đầu năm 2022, đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

LÂM NGUYÊN

