Giai đoạn 2021 - 2025, Quân khu 7 quy tập hơn 2.600 hài cốt liệt sĩ

Ngày 18-9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 169 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7. Về phía lãnh đạo TPHCM có đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 169, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện trên các mặt, đúng, đủ các tiêu chuẩn, chế độ theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị đã tập trung chi trả chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, thôi phục vụ trong Quân đội đúng tiêu chuẩn, thủ tục nguyên tắc tài chính; triển khai chính sách khen thưởng, đề bạt nâng lương, quân hàm đúng quy định. Cùng với đó, quan tâm chế độ cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở vùng biên giới, biển, đảo, quốc tế...

Đại biểu dự hội nghị

Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn bảo đảm chu đáo, trọng thị và an toàn; giải quyết chế độ chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đúng quy định.

5 năm qua, Quân khu 7 đã hỗ trợ xây tặng hơn 4.400 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, tham gia xây dựng, xóa hơn 400 nhà tạm, nhà dột nát…; thường xuyên thăm, tặng quà, hỗ trợ thăm hỏi gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Quy tập hơn 2.600 hài cốt liệt sĩ

Giai đoạn 2021-2025, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và các địa phương đã thường xuyên kiện toàn tổ chức, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Hội Cựu chiến binh và cựu binh nước ngoài để thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các đơn vị đã phát trên 2,4 triệu phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; 10/10 tỉnh, thành phố (địa phương trước khi hợp nhất) đã thực hiện xong kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cả 3 cấp.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm phát biểu tại hội nghị

Kết quả, giai đoạn 2021 - 2025, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai tích cực, đáp ứng được nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ với hơn 2.600 hài cốt liệt sĩ (trong đó ở Campuchia hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ và trong nước hơn 480 hài cốt liệt sĩ).

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực, “tự lực, tự cường” của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện Chỉ thị 169 và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thời gian qua.

Phó Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội trong thời gian tới. Trong đó, chủ động xây dựng các giải pháp thực hiện Chỉ thị 169 phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; tập trung giải quyết các tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen tại hội nghị

Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc. Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn xã hội tham gia. Cùng với đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, lực lượng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 515 và Hội Cựu chiến binh các cấp, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Quân khu 7 đã trao bằng khen cho 22 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021-2025.

THU HOÀI