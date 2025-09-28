Tri ân Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Hoàng Thế Thiện

Ngày 28-9, Ban Chỉ đạo sáp nhập, hợp nhất Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày mất Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Hoàng Thế Thiện (5-9-1995 - 5-9-2025).

Tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 4, xúc động nhớ lại những năm tháng được sống và chiến đấu cùng Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện từ năm 1966.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh tham quan khu vực trưng bày hình ảnh, tư liệu về Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh thay mặt đồng đội, bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với vị chỉ huy luôn gần gũi, quan tâm đến chiến sĩ.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM, từng là cấp dưới của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, cũng chia sẻ: "Trong các bài viết trên Báo Quân đội nhân dân, Báo Sài Gòn Giải Phóng và cả trên truyền hình, tôi từng nhiều lần nhắc đến phẩm chất cao quý nhất của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện. Đó là một Anh bộ đội Cụ Hồ đích thực, một chính ủy mẫu mực, một vị tướng tài ba, một người anh hùng kiên trung. Đó là tấm gương để thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo".

Con trai Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện (áo trắng) trao tặng sách về Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện đến các đại biểu

Tham gia buổi họp mặt, nhà giáo Trần Minh Kha, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Thế Thiện bày tỏ lòng tri ân vị tướng tài ba đã cống hiến trọn đời cho cách mạng.

Ông cho hay, trường luôn ý thức rõ trách nhiệm tiếp nối tinh thần cách mạng của Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện và thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, trong đó có cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Thiếu tướng trong năm học 2025-2026 cho học sinh khóa đầu tiên.

Trường THPT Hoàng Thế Thiện (phường An Lạc, TPHCM) có tổng mức đầu tư 337 tỷ đồng, tổng diện tích xây dựng gần 5.000m2, có hồ bơi, khối nhà thể dục đa năng cùng khu bếp ăn, nhà ăn, phòng ngủ bán trú...

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt

Ông Hoàng Anh Thi, con trai út của Thiếu tướng, hiện là Thường trực Ban Quản lý Nhà lưu niệm Hoàng Thế Thiện xúc động cho biết, trong những năm tháng phục vụ cách mạng, quân đội và nhân dân, cha ông cùng các đồng đội luôn giữ vững lời thề sắt son vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân.

"Ba mãi mãi xứng danh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ và là chỗ dựa tinh thần cho con cháu noi theo”, ông Hoàng Anh Thi bày tỏ.

Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Hoàng Thế Thiện (1922 - 1995), nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa IV, nguyên Trưởng Ban B.68 Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chính ủy Bộ đội Trường Sơn. Với 50 năm tuổi Đảng, hơn 55 năm hoạt động cách mạng, ông để lại những dấu ấn đặc sắc trên từng lĩnh vực: quân sự, chính trị, ngoại giao, xã hội. Trong gần 40 năm chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt, ông được mệnh danh là “Vị tướng Chính ủy”. Ông cũng vượt đường Hồ Chí Minh trên biển để tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên bộ; tham gia chỉ huy 1 trong 5 cánh quân tiến về giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tên tuổi của ông được định vị trong “Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam”.

