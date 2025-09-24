Thi đua để tạo đột phá mới trong xây dựng quân đội cách mạng

Sức lan tỏa của phong trào "Thi đua quyết thắng" không dừng trong doanh trại, đơn vị trong quân đội, mà còn truyền cảm hứng sang các bộ, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần làm nên nền nếp thi đua yêu nước rộng khắp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ XI diễn ra chiều 24-9, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng nồng ấm trước những thành tích xuất sắc mà các cơ quan, đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến của toàn quân đã đạt được trong phong trào TĐQT thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Đoàn Chủ tịch đ ại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, khi Bác Hồ phát động phong trào thi đua yêu nước, quân đội tiên phong hưởng ứng và từ thực tiễn chiến đấu - công tác đã hình thành một sắc thái riêng, phong trào TĐQT - thi đua để chiến đấu giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi; thi đua để ra quân là chiến thắng.

TĐQT hòa ngay vào mạch nguồn của phong trào “Thi đua ái quốc” do Ban Chấp hành Trung ương và Bác Hồ phát động, góp phần quan trọng trên chặng đường trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trong mọi giai đoạn cách mạng, từ các trận đánh du kích đến chiến dịch quy mô lớn; từ mặt trận bí mật đến ngoại giao quân sự, từ nghiên cứu - thiết kế đến chế tạo vũ khí; từ nhà trường, phòng thí nghiệm đến thao trường, từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ, chiến sĩ, TĐQT luôn là chất xúc tác biến quyết tâm thành kết quả, biến mục tiêu thành hiện thực.

Mỗi người có việc cụ thể làm đến nơi đến chốn, kỷ luật trở thành sức mạnh, sáng kiến trở thành nguồn lực, để “Thi đua ái quốc là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” trở thành văn hóa.

Từ đó hình thành phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” có đặc sắc riêng: khiêm tốn mà kiên cường, kỷ luật mà sáng tạo, quyết đoán mà nhân hậu, quyết chiến và quyết thắng, để mỗi người lính góp sức mình vào xây dựng quân đội “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm tại đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, sức lan tỏa của phong trào TĐQT không dừng trong doanh trại, đơn vị, trong quân đội mà còn truyền cảm hứng sang các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần làm nên nền nếp thi đua yêu nước rộng khắp của đất nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, TĐQT có giá trị bởi tính liên tục và chiều sâu. Không phải là đợt “ra quân” nhất thời mà là “nhịp đập cuộc sống”.

Mỗi ngày một tiêu chí, mỗi tuần một việc làm thiết thực, mỗi tháng một sáng kiến, mỗi quý một kết quả bền chắc. Điểm bắt đầu là chiến sĩ; hạt nhân là tổ, tiểu đội; động lực là trung đội, đại đội; quyết định là cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Thi đua ở đây không phải là “chạy theo thành tích”, mà là “cơm ăn, nước uống" hàng ngày trong môi trường đặc thù quân sự.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, yêu cầu dựng xây và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam vừa “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” vừa “cơ động, linh hoạt, thông minh số”.

Trong bối cảnh đó, TĐQT phải trở thành “hệ điều hành” cho 3 vai trò: “Đội quân chiến đấu” lấy tiêu chí huấn luyện “gần thực chiến, sát đối tượng tác chiến, sát địa bàn, sát vũ khí trang bị” làm trục; “Đội quân công tác” gắn các mục tiêu thi đua với nhiệm vụ vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; “Đội quân lao động sản xuất” thúc đẩy nghiên cứu - thiết kế - chế tạo, làm chủ chuỗi sản xuất - bảo đảm kỹ thuật...

Tổng Bí thư đề nghị, toàn quân tiếp tục chấn chỉnh những biểu hiện hình thức; tuyệt đối tránh chạy theo chỉ tiêu bề nổi; đặt chất lượng, hiệu quả, chiều sâu lên hàng đầu. Thi đua phải làm cho con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn, công việc trôi chảy hơn, quan hệ quân - dân bền chặt hơn. Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh.

Thi đua phải góp phần “siết chặt đội ngũ”, lan tỏa tích cực, khuyến khích tài năng trẻ, tạo không gian cho sáng kiến của chiến sĩ, của phụ nữ quân đội, của công nhân viên quốc phòng…

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng bức trướng cho đại hội. Ảnh QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, phong trào TĐQT của toàn quân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả; tạo ra đột phá mới trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức trướng cho đại hội với 16 chữ vàng: “Trung thành kiên định - Đoàn kết kỷ cương - Đột phá phát triển - Quyết chiến quyết thắng”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao Cờ thi đua cho các tập thể tại đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho 56 tập thể đại diện cho các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

TRẦN BÌNH