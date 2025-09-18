Với tinh thần tự nguyện và không ngại khó khăn gian khổ, những tấm gương thanh niên ưu tú tại TPHCM sẵn sàng gác lại công việc cá nhân để rèn mình trong quân ngũ, góp phần bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Lá đơn trong ngày hội non sông

Trong không khí phấn khởi, hào hùng của toàn dân tộc hướng về Quốc khánh, ngay sáng 2-9, anh Phạm Quốc Huy (sinh năm 2003) đã cùng ba mẹ đến trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Mỹ (TPHCM) để nộp đơn tình nguyện nhập ngũ. Gương mặt chàng trai trẻ ánh lên niềm tự hào, xen lẫn quyết tâm khi gửi gắm ước mơ khoác trên mình màu xanh áo lính.

Anh Phạm Quốc Huy (áo trắng) cùng ba mẹ đi nộp đơn tình nguyện nhập ngũ

Tốt nghiệp đại học, Huy hiện công tác tại một trường THPT ở TPHCM. Với nỗ lực phấn đấu không ngừng, tháng 5-2024, Huy vinh dự được kết nạp Đảng. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã trở thành động lực để anh sống trách nhiệm hơn với tập thể, gương mẫu trong chuyên môn cũng như trong các hoạt động phong trào.

Huy là anh cả trong gia đình có 2 anh em. Đầu năm nay, em trai của Huy là Phạm Huy Hoàng (sinh năm 2006) đã lên đường nhập ngũ. Mặc dù thuộc diện được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự do em trai đang tại ngũ, nhưng Huy vẫn chủ động viết đơn xin nhập ngũ năm 2026. “Năm nay, tôi quyết tâm thực hiện ước mơ được phục vụ trong quân ngũ của mình. Tôi tin tưởng môi trường quân đội với kỷ luật nghiêm sẽ giúp bản thân học tập, rèn luyện ý chí để trưởng thành hơn”, Huy chia sẻ.

Đến thời điểm này, phường Phú Mỹ đã tiếp nhận 45 đơn tình nguyện nhập ngũ. Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Mỹ Lê Tấn Đạt, việc các thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ không chỉ góp phần giúp địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, mà còn khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong thời kỳ mới. Ban Chỉ huy Quân sự phường đã kịp thời biểu dương, động viên tinh thần, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhằm xây dựng lớp thanh niên Phú Mỹ có bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm cao với Tổ quốc.

Hành trình trưởng thành

Sau những ngày tháng luyện tập vất vả để góp mặt trong lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, chị Trần Kim Ngân (sinh năm 2002, ngụ phường Phú Lâm, TPHCM) trở về với một quyết định đầy xúc động, đó là viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Tình yêu với màu áo lính của Ngân bắt đầu từ những ngày sinh viên, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh các khối nữ trong đoàn diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cô đã đăng ký tham gia lực lượng dân quân thường trực tại Ban Chỉ huy quân sự phường 14 (quận 6 trước đây) sau khi tốt nghiệp đại học. Ngân cũng đã đăng ký tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM, nhấn mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Qua đó, để mỗi người dân, gia đình và bản thân thanh niên nhận thức đúng đắn, đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Những ngày tập luyện khắc nghiệt, “vượt nắng thắng mưa”, đã trở thành hành trang đáng quý của cô gái từ thành phố mang tên Bác. Trong suốt những ngày ấy, kỷ niệm càng đáng nhớ khi gắn liền với sinh nhật lần thứ 23 của cô gái trẻ. Ngày 24-8, không khí tại Quảng trường Ba Đình rộn ràng, vui tươi trong ngày Tổng hợp luyện A80 lần 2, Ngân nhận được rất nhiều lời chúc từ thủ trưởng, thầy cô, đồng đội…

Ngân lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, có ông bà đều tham gia kháng chiến chống Mỹ. Dù là người con duy nhất trong nhà, nhưng khi biết Ngân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gia đình đã ủng hộ hết lòng. Ngân cho biết, bản thân nhận thức rõ chặng đường 2 năm trong quân ngũ sẽ khó khăn, khắc nghiệt hơn rất nhiều so với những ngày tháng tập luyện nhiệm vụ A50, A80. Vì vậy hàng ngày, Ngân đều dành thời gian tập thể dục, rèn luyện thể lực để có sức khỏe tốt, sẵn sàng bước vào môi trường mới.

Là người đồng hành cùng Ngân từ khi cô bắt đầu công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự phường 14 trước đây, ông Võ Thành Đạt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Lâm vui mừng thấy Ngân ngày càng trưởng thành. Năm ngoái, Ngân từng nộp đơn tình nguyện nhập ngũ nhưng chưa trúng tuyển. Trò chuyện với chúng tôi, ông Đạt nhớ lại cô gái với gương mặt có chút buồn, trở về sau buổi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự: “Ngân tâm sự với tôi là cô không bỏ cuộc và sẽ tiếp tục viết đơn tình nguyện năm 2026. Tôi rất xúc động trước ý chí quyết tâm của cô ấy”.

Theo kế hoạch, phường Phú Lâm sẽ tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự vào cuối tháng 9 với hơn 2.100 thanh niên tham gia. Theo ông Võ Thành Đạt, tỷ lệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm sau luôn cao hơn năm trước, thể hiện ý thức trách nhiệm ngày càng lớn của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế hoạch công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 - Trước ngày 10-10: Sơ tuyển sức khỏe cấp xã. - Từ ngày 1-11 đến 10-12: Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công khai kết quả trong 20 ngày và tổ chức bình cử cấp xã ngay khi có kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. - Trước ngày 27-12: Cấp xã lập, bàn giao hồ sơ công dân đủ điều kiện nhập ngũ. - Trước ngày 7-2-2026: Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã trao quyết định gọi công dân nhập ngũ và báo cáo về Bộ Tư lệnh TPHCM. - Lễ giao nhận quân dự kiến diễn ra đầu tháng 3-2026.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT