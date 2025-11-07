Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

Hội nghị đã nghe thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tờ trình của Ban Thường trực về việc hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5, khóa X

Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự; với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, hội nghị tập trung thảo luận và đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị nhất trí, thống nhất với tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội nghị đồng ý giới thiệu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

Ngay sau đó đã diễn ra hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Tại hội nghị, các ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhất trí hiệp thương cử đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đây là nữ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đầu tiên từ trước đến nay.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội và các đại biểu chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài



Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, bày tỏ niềm vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, coi đó là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách lớn mà Đảng và MTTQ Việt Nam giao phó.

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của khối Mặt trận và đoàn thể, góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định rõ nét hơn vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, lãnh đạo thực hiện toàn diện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì, phát động; chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán: Tỉnh Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí từng trải qua nhiều cương vị công tác ở tỉnh Hà Nam cũ như: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Đồng chí cũng từng là Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội Khóa XV; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

