Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Sáng 4-11, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 2501-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.

2.jpg
Đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận và các đoàn thể. Trong thời gian được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí đã cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; các mục tiêu, chỉ tiêu của thành phố được Trung ương giao đều được thành phố Hà Nội hoàn thành và hoàn thành xuất sắc.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng với tập thể Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng giao cho trọng trách lớn lao là người đứng đầu Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Đồng chí nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước yêu cầu rất cao về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, đối với cơ cấu tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, cán bộ Đảng viên và nhân dân thành phố Hà Nội đã luôn tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị là Bí thư Thành ủy Hà Nội.

1.jpg
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIẾT CHUNG
info-bui-thi-minh-hoai.jpg

LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Bùi Thị Minh Hoài Hoàng Đăng Quang Tô Lâm Thành ủy Hà Nội MTTQ Việt Nam Trần Cẩm Tú MTTQ Lê Minh Hưng Đỗ Văn Chiến

