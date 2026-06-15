Đồng chí Dương Anh Đức thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Chiều 15-6, đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên và Tạp chí Văn nghệ TPHCM nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).

Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM Dương Vũ Thông.

Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu chúc mừng Tạp chí Văn nghệ TPHCM. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đến thăm Tạp chí Văn nghệ TPHCM, đồng chí Dương Anh Đức gửi lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, biên tập viên tạp chí.

Đồng chí Dương Anh Đức mong muốn đội ngũ người làm báo tại Tạp chí Văn nghệ TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần lao động sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến; có nhiều tác phẩm lan tỏa giá trị tích cực trong giới văn nghệ sĩ nói riêng và TPHCM nói chung.

Đồng chí Dương Anh Đức cùng đoàn thăm, chúc mừng Tạp chí Văn nghệ TPHCM. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đến thăm Báo Thanh Niên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đánh giá cao tờ báo trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động xã hội sau mặt báo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức thăm Báo Thanh Niên. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Đồng chí Dương Anh Đức khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, ghi nhận vai trò của các cơ quan báo chí trong sự nghiệp phát triển chung của TPHCM, trong đó có Báo Thanh Niên. Đồng chí mong muốn đội ngũ người làm báo tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết cống hiến; có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, có chiều sâu, lan tỏa giá trị tích cực.

Đồng chí Dương Anh Đức gửi tặng hoa của Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến Báo Thanh Niên. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại các nơi đến thăm, chia sẻ về những mục tiêu, nhiệm vụ của TPHCM trong giai đoạn mới, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Dương Anh Đức mong muốn những người làm báo tiếp tục đồng hành cùng thành phố, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền về các cơ chế, chính sách mới.

THÁI PHƯƠNG