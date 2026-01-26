Đồng chí Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Kiến Văn

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của đồng chí Nguyễn Kiến Văn cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Kiến Văn. Ảnh: NGÔ BÌNH

Sáng 26-1, Đảng ủy phường Thới An, TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 3-2, đến đồng chí Nguyễn Kiến Văn (sinh năm 1929), đảng viên Chi bộ khu phố 17, phường Thới An, tại nhà riêng.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đến dự và trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Nguyễn Kiến Văn.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu lắng nghe đồng chí Nguyễn Kiến Văn chia sẻ quá trình tham gia cách mạng, cống hiến cho đất nước.

Đồng chí Lê Quốc Phong thông tin về nội dung Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Kiến Văn. Ảnh: NGÔ BÌNH

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong trân trọng gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo đồng chí Nguyễn Kiến Văn; đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của đồng chí Nguyễn Kiến Văn trong quá trình công tác, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước và ở địa phương sau khi nghỉ hưu. Đồng chí là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đạo đức cách mạng. Với lối sống giản dị, gần gũi, được đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân quý trọng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chúc đồng chí Nguyễn Kiến Văn nhiều sức khỏe, sống vui, sống khỏe bên con cháu. Đồng thời, gửi gắm đến lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đến sức khỏe của đồng chí Nguyễn Kiến Văn.

Đồng chí Nguyễn Kiến Văn cùng các thành viên trong gia đình. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Kiến Văn (sinh năm 1929, quê tỉnh Tây Ninh, vào Đảng ngày 19-8-1947), nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc cơ quan thường trú Ủy ban phát thanh truyền hình Việt Nam. Quá trình công tác, đồng chí làm cán bộ Ban tuyên truyền tỉnh Mỹ Tho từ tháng 12-1946 đến tháng 2-1947. Từ tháng 3-1947 đến tháng 9-1949, nhập ngũ vào Ban tình báo Trung đoàn 105, cán bộ Ban tình báo; năm 1949 là Trưởng Tổ tình báo thị xã Mỹ Tho. Tháng 10-1949, đồng chí bị địch bắt trong trận càn tại xã Lung Đinh, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho. Tháng 2-1950, đồng chí tổ chức vượt ngục thành công, được Bộ Tư lệnh khu 8 quyết định đề bạt Trung đội phó. Thời gian sau đó, đồng chí tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Đến giai đoạn 1986 – 1992 đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc cơ quan thường trú Ủy ban phát thanh truyền hình Việt Nam. Tháng 3-1992, đồng chí nghỉ hưu. Quá trình công tác, đồng chí được tặng Huân chương chiến thắng hạng III; Huân chương chống Mỹ hạng I; Huy hiệu Thành đồng; cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Gia đình cùng các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Kiến Văn

NGÔ BÌNH