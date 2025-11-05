Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 5-11, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông báo cho biết, sáng ngày 5-11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trung ương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Buổi chiều, Trung ương tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác cán bộ. Theo đó, Trung ương thống nhất để đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, để tập trung cho nhiệm vụ mới được Bộ Chính trị phân công.

Trung ương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh: Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026 để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bầu theo quy định.

Trung ương đã bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Trung ương giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sau đó Trung ương và các đại biểu dự hội nghị làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung:

1. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV;

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII;

3. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII;

4. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (ngày 25-10-2017) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971; quê quán: tỉnh Nghệ An; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Đại học Tài chính, kế toán. - Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI (dự khuyết), XII, XIII - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (từ 7-2022) - Đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

TRẦN BÌNH