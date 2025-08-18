Bà Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 18-8, Đảng bộ đại biểu Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 198 đảng viên, đại diện cho gần 1.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, nhiệm kỳ vừa qua là nhiệm kỳ đặc biệt, mang dấu ấn lịch sử, không chỉ đối với ngành nội vụ mà còn đối với cả hệ thống chính trị.

Đánh giá cao Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ vừa qua đối với công tác tổ chức bộ máy, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, bộ đã tham mưu quyết liệt, góp phần giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ; giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ; xóa bỏ toàn bộ 30 tổng cục; cắt giảm hàng ngàn đầu mối cấp vụ, cục. Đây là bước đột phá quan trọng, giúp bộ máy Chính phủ tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đối với sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo Chính phủ đánh giá, đây thực sự là một cuộc kiến tạo giang sơn trong thời đại mới. Quá trình này gắn liền với cuộc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Đảng bộ Bộ Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ đội ngũ cán bộ, thực hiện tinh giản gần 90.000 công chức, viên chức.

Một dấu ấn nhân văn khác là việc đưa vào hoạt động ngân hàng gene liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi, niềm trăn trở nhiều năm của thân nhân và nhân dân cả nước trong việc xác định danh tính liệt sĩ...

Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những thành quả toàn diện, mang dấu ấn lịch sử mà Đảng bộ Bộ Nội vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của bộ; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường” và phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường phát triển mới, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030.

Tại đại hội, theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030, bà Phạm Thị Thanh Trà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Nội vụ xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thời gian tới: - Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong kỷ nguyên mới. - Hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính nhà nước, quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý, quản trị phát triển giữa Trung ương và địa phương; thể chế về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách đối với người có công. - Đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ; thực hiện có hiệu quả chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng người tài, tài năng cho khu vực công. - Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá với yêu cầu đổi mới, cải cách theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

