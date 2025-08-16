Chính trị

Xây dựng Đảng

Xã Thái Mỹ: Phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao

SGGPO

Ngày 16-8, Đảng bộ xã Thái Mỹ (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phạm Thành Kiên tặng hoa chúc mừng đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân xã đạt được, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, xã Thái Mỹ tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, ưu tiên chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao; phát triển thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân, hợp tác xã, mô hình sản xuất hiệu quả.

Xã cần tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông liên ấp, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa. Đồng thời, gắn quy hoạch phát triển xã với quy hoạch tổng thể thành phố, thúc đẩy liên kết vùng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị hạ tầng nông thôn và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đại biểu dự đại hội

Xã cũng được yêu cầu triển khai hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng yếu thế.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thái Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt đại hội.

Đồng chí Trương Nữ Hoàng Thanh Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Huỳnh Thị Vang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Đồng chí Phạm Thành Kiên chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thái Mỹ
NGÔ BÌNH

Từ khóa

xã Thái Mỹ nông nghiệp công nghệ cao đại hội kinh tế tư nhân trường học trạm y tế quy hoạch chuyển đổi số dịch vụ công trực tuyến

