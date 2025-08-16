Xã Xuyên Mộc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Chiều 16-8, Đảng bộ xã Xuyên Mộc (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và Tổ công tác số 4 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Xuyên Mộc dự báo tiếp tục duy trì đà phát triển nhờ tác động lan tỏa của các dự án hạ tầng chiến lược như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, mở rộng đường 994 và khu vực ngã tư Hồ Tràm. Đặc biệt, tuyến cao tốc kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với Hồ Tràm sẽ mở ra trục phát triển kinh tế – du lịch quan trọng, thúc đẩy dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng hiện đại, bền vững.

Xã đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trở thành hạt nhân mô hình “làng trong phố, phố trong làng” theo định hướng đô thị sinh thái, đa trung tâm của TPHCM.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, đề nghị Đảng bộ xã tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, khai thác tối đa lợi thế hạ tầng chiến lược; gắn kết chặt chẽ nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh, xã cần xây dựng nông thôn mới thông minh, sinh thái, hiện đại, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, đạo đức, ứng dụng công nghệ số, sâu sát thực tiễn.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2025 gồm 31 đồng chí đã ra mắt. Đồng chí Võ Thành Châu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuyên Mộc. Ảnh: VĂN MINH

Dịp này, đại biểu quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa lũ. Đại biểu và khách mời dự đại hội tham gia đóng góp, ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt. Ảnh: VĂN MINH Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, lũ lụt. Ảnh: VĂN MINH

VĂN MINH