Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Chiều 5-9, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương (trái) trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Phi Long

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Phi Long được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ công tác Đoàn, từng là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tin liên quan Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của MTTQ Việt Nam

LÂM NGUYÊN