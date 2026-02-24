Đồng chí Nguyễn Phước Lộc: Đảm bảo công tác bầu cử đúng quy định, sát thực tiễn

Chiều 24-2, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại các địa bàn đồng chí được phân công theo dõi.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thành ủy TPHCM và trực tuyến tại điểm cầu của 40 phường, xã, đặc khu.

Gỡ khó cho các địa phương trong tổ chức bầu cử

Tại cuộc họp, các địa phương đã nêu một số khó khăn, kiến nghị trong công tác chuẩn bị bầu cử về niêm yết danh sách cử tri, trang bị máy móc thiết bị, bố trí kinh phí…

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi làm việc. Ảnh HOÀNG HÙNG

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho biết, công tác niêm yết gặp khó khăn khi danh sách cử tri thiếu tính đồng bộ. Chẳng hạn, một số hộ gia đình, các thành viên trong cùng một hộ nhưng lại nằm rải rác ở các trang danh sách khác nhau, gây nhầm lẫn và mất thời gian cho việc đối chiếu tại các điểm niêm yết.

Ngoài ra, phường Bến Thành cũng đang đối mặt với áp lực lớn khi địa bàn phường có Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn trú đóng, với khoảng 2.300 cử tri là bệnh nhân và thân nhân. Việc đảm bảo quyền bầu cử cho nhóm đối tượng này đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng về vị trí tổ bầu cử để thuận tiện cho việc di chuyển.

Các đại biểu nghe ý kiến trực tuyến từ điểm cầu phường Bến Thành. Ảnh HOÀNG HÙNG

Trong khi đó, phường Tân Phú băn khoăn tình trạng cử tri có hộ khẩu thường trú nhưng không cư trú thực tế tại địa phương chiếm tỷ lệ khá cao (khoảng 13%).

“Địa phương đang gặp khó khi không thể liên lạc được với nhóm cử tri này nhưng cũng không dám tự ý đưa ra khỏi danh sách bầu cử nếu chưa có hướng dẫn cụ thể”, Bí thư Đảng ủy phường Tân Phú Nguyễn Thị Kim Hồng băn khoăn.

Vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tấn Phong cho biết, theo quy định, đối với trường hợp cử tri thường trú nhưng không có mặt tại địa phương và không liên lạc được, quy định vẫn phải ghi tên vào danh sách cử tri. Địa phương cần thông qua người thân để gửi lời mời cử tri về bỏ phiếu. Phó Giám đốc Sở Nội vụ cũng lưu ý các địa phương thực hiện rà soát và điều chỉnh danh sách để đảm bảo toàn bộ cử tri được thực hiện quyền công dân. Bên cạnh đó, cần rà soát kỹ thẩm quyền các đối tượng tham gia và kiểm tra nhân thân, lý lịch lực lượng hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho công tác tổ chức bầu cử.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tấn Phong trao đổi với các địa phương. Ảnh HOÀNG HÙNG

Cũng liên quan vấn đề trên, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh đề nghị địa phương bố trí địa điểm niêm yết danh sách người ứng cử tại nơi thuận lợi để người dân dễ theo dõi. Đồng thời, thông tin kịp thời và bố trí thời gian hợp lý cho người ứng cử vận động bầu cử, đặc biệt là những người ứng cử lần đầu.

Đối với khu vực bệnh viện có trên 50 cử tri, Giám đốc Sở Tư pháp lưu ý địa phương cần thành lập khu vực bỏ phiếu riêng và sử dụng thùng phiếu phụ. Đối với các bệnh viện tuyến cuối và trung ương, Ủy ban bầu cử phải phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ cử tri vãng lai hoặc cử tri từ địa phương khác đang điều trị đăng ký bầu cử tại TPHCM thông qua hệ thống liên thông.

Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh trao đổi với các địa phương. Ảnh HOÀNG HÙNG

Tại phường Cầu Kiệu, Bí thư Đảng ủy phường Trần Thu Hà nêu khó khăn khi phường phát hiện nhiều trường hợp thường trú tại địa bàn nhưng lại đang tạm trú nơi khác. Khi phường hướng dẫn người dân đăng ký bầu cử tại nơi tạm trú, một số UBND phường nơi đó lại từ chối tiếp nhận và yêu cầu người dân quay về nơi thường trú. Điều này gây phiền hà trực tiếp cho cử tri và làm chậm tiến độ chốt danh sách.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cũng thông tin nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đồng chí lưu ý các địa phương phải rà soát kỹ hồ sơ, bởi sau ngày bầu cử, các con dấu của Ban/Tổ bầu cử sẽ bị thu hồi theo quy định. Nếu phát hiện sai sót về trình tự thủ tục sau thời điểm này, các địa phương, đơn vị sẽ không còn tư cách pháp nhân để đóng dấu bổ sung hay sửa chữa, dẫn đến kết quả bầu cử không được công nhận. Cần rà soát thành viên Ban bầu cử và Tổ bầu cử để đảm bảo người ứng cử không đồng thời là thành viên của Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử tại chính đơn vị bầu cử đó. Nếu vi phạm, kết quả tại khu vực đó sẽ bị hủy bỏ và phải tổ chức bầu cử lại. Về công bố danh sách người ứng cử phải được niêm yết theo đúng đơn vị bầu cử cụ thể, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái (A, B, C...). Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng lưu ý không được niêm yết một danh sách dài, tổng hợp tất cả người ứng cử của toàn phường tại một điểm, vì sẽ gây nhầm lẫn cho cử tri khi lựa chọn.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường lưu ý các địa phương cần chủ động phối hợp với Công an, Sở Nội vụ để rà soát, đối chiếu số liệu cử tri thường trú và tạm trú, nhất là các địa phương có sự chênh lệch lớn giữa số liệu thực tế và dữ liệu dân cư. Ủy ban bầu cử tiếp tục rà soát, nắm nhu cầu bỏ phiếu bầu của từng cử tri để xác định phù hợp theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cũng lưu ý phải tạo điều kiện tối đa cho cử tri đi bầu cử. Nếu cử tri có nguyện vọng đăng ký bầu cử tại nơi tạm trú (trước 24 giờ diễn ra bầu cử), địa phương phải tiếp nhận và hướng dẫn chu đáo, không được gây khó khăn hay từ chối. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương báo cáo cụ thể địa phương nào từ chối tiếp nhận cử tri đăng ký bỏ phiếu để các cơ quan thẩm quyền có cơ sở làm việc.

Nêu cao vai trò người đứng đầu cấp ủy

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thông tin, qua các cuộc làm việc của Tổng Bí thư Tô lâm tại TPHCM, đồng chí Tổng Bí thư rất quan tâm đến thành phố. Đồng chí Tổng Bí thư đánh giá TPHCM là địa bàn trọng điểm, nơi Trung ương đòi hỏi cao nhất về quy mô và hiệu quả thí điểm các vấn đề mới để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nỗ lực nâng cao năng suất, với tinh thần "việc hôm nay không để ngày mai", hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm và không trì hoãn bất cứ công việc nào.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc điều hành buổi làm việc. Ảnh HOÀNG HÙNG

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Ban Bí thư, trong tháng 3 có 2 nhiệm vụ lớn nhất TPHCM phải chuẩn bị tốt, đó là chuẩn bị cho công tác tuyển quân và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thống nhất với ý kiến của các sở, ngành về việc triển khai công tác tổ chức bầu cử đúng quy định, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý các nội dung trọng tâm cần thực hiện từ nay đến ngày 15-3. Trong đó, tập trung, thường xuyên rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy phụ trách bầu cử; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, không xem nhẹ bất cứ hình thức nào, qua đó thể hiện ý chí, quyền làm chủ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với đó, rà soát, lập niêm yết danh sách cử tri gắn với việc tổ chức vận động bầu cử cho người ứng cử; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử cũng như đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong suốt quá trình triển khai. Đồng chí lưu ý các địa phương, đơn vị phải tổ chức thực hiện đồng bộ, bám sát tiến độ chung, triển khai toàn diện, khoa học, bài bản, cụ thể, sát thực tiễn, đảm bảo dân chủ và đúng quy định.

Đồng chí nhấn mạnh, việc lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng tại địa phương, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Do đó, các cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo không bỏ sót nội dung, quy trình; hoàn thiện chặt chẽ, rà soát toàn diện, không để sai sót về tiến độ, rà soát chặt chẽ các thành viên bầu cử, đơn vị bầu cử, kể cả công tác niêm yết danh sách cử tri, tổng hợp kết quả danh sách cử tri báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng thời, tổ chức cho người ứng cử vận động bầu cử phải đảm bảo đúng quy trình.

Các đại biểu dự họp trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Thành ủy TPHCM. Ảnh HOÀNG HÙNG

Đồng chí thông tin, từ nay đến ngày 1-3 sẽ diễn ra 3 cuộc tập huấn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử TPHCM và ngành Nội vụ, do đó cán bộ tham gia tập huấn nghiêm túc nhằm thực hiện tốt nhất công tác tổ chức bầu cử ở địa phương, đơn vị.

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phân tích về công tác bảo mật thông tin cũng như tuyên truyền trên mạng xã hội. Đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị phải chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử phải được thực hiện công tâm, khách quan và đúng quy định. Mặt trận Tổ quốc cần phải thực hiện tốt vai trò giám sát, không để phát sinh các “điểm nóng" tại cơ sở, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đoàn kết, dân chủ.

THU HƯỜNG