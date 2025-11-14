Hôm nay, kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM bàn sâu về chỉnh trang đô thị

Trong đó, kỳ họp sẽ tiến hành công tác nhân sự, đồng thời xem xét, cho ý kiến nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật: quy định về trích nguồn cải cách tiền lương và định mức chi ngân sách 2026; mức chi cho hoạt động khuyến công, chi công tác phí và tổ chức hội nghị; biện pháp thực hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn thành phố; lộ trình chuyển đổi xe buýt xanh; tiêu chí, mức hỗ trợ cho Tổ an ninh trật tự cơ sở; chính sách hỗ trợ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; chính sách hỗ trợ người có công, thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh, sinh viên...

Các đại biểu cũng cho ý kiến về nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các dự án nạo vét, cải tạo rạch Ông Bé, rạch Bà Lớn; chủ trương đầu tư nâng cấp đường 991 (quốc lộ 51 - đường Vành đai 4); hỗ trợ vốn thực hiện giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG