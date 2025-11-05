Chiều 5-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn (giữa). Ảnh: VIẾT CHUNG

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại Thanh tra Chính phủ. Đây là sự bổ sung nhân sự kịp thời, cần thiết đối với ngành thanh tra, trong bối cảnh cả nước chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng và người tiền nhiệm là đồng chí Nguyễn Văn Quảng vừa được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Theo Thủ tướng, bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành thanh tra tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, những nhiệm vụ nặng nề, phức tạp trong bối cảnh tăng cường phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và cuộc chiến chống "giặc nội xâm" - tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ngành thanh tra cần tập trung xây dựng Đảng bộ Thanh tra Chính phủ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

Cùng với đó, thực hiện "sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", theo mô hình tập trung 2 cấp ở Trung ương và địa phương. Đặc biệt là thực hiện bố trí chánh thanh tra các tỉnh, thành phố không phải là người địa phương theo kết luận của Bộ Chính trị, hoàn thiện phương án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-11, bảo đảm hoàn thành đúng theo tiến độ Bộ Chính trị giao, trước ngày 15-12.

Thủ tướng đề nghị Thanh tra Chính phủ rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; tăng cường công tác thanh tra nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp; phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài…

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Tiến sĩ Luật. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn từng kinh qua nhiều chức vụ như: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế); Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

LÂM NGUYÊN