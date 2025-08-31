Đông đảo hoa hậu, nghệ sĩ hát vang "Giai điệu tự hào"

Show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XII tại TPHCM là cuộc hội ngộ của âm nhạc, thời trang, ánh sáng và của dàn hoa hậu, á hậu, ca sĩ, diễn viên… Chương trình thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025.

Tất cả khán giả cùng hòa giọng ca khúc "Giai điệu tự hào" trong chương trình

Vietnam Beauty Fashion Fest XII với chủ đề “Transition Time”, mở ra thời khắc giao thoa giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai. Hơn 100 thiết kế được trình diễn bởi gần 50 hoa hậu, á hậu, người đẹp.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức đêm diễn nghệ thuật hoành tráng, thăng hoa cùng những bộ sưu tập thời trang độc đáo từ các nhà thiết kế tài năng Phạm Đăng Anh Thư, Thượng Gia Kỳ, Thanh Hương Bùi, Mai Phương Trang và LOUBE.

Trình diễn các BST tại Vietnam Beauty Fashion Fest XII

Ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh nhận giải nghệ sĩ nổi bật nhất sự kiện

Trong chương trình, Đương kim Hoa hậu Võ Lê Quế Anh và ca sĩ Ôn Vĩnh Quang cũng trình diễn ca khúc Giai điệu tự hào do nhạc sĩ Phạm Hồng Biển sáng tác.

Không chỉ là một sàn diễn thời trang, đây còn là hành trình nghệ thuật kết hợp sân khấu, âm nhạc và cảm xúc, nơi giá trị được tiếp nối, bản sắc được làm mới và câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ của thời trang.

Đặc biệt, trong chương trình, Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam công bố Top 5 Người đẹp thời trang gồm các thí sinh: Phạm Khánh Ngân, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Hồng, Bùi Thu Thủy, Lê Thị Thu Trà.

Top 5 Người đẹp thời trang

Từ cuối tháng 8, top 35 thí sinh bắt đầu tham gia chuỗi hoạt động và các phần thi phụ như The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business… Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tối 14-9. Tân hoa hậu đăng quang sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

