80 nghệ sĩ tự hào hòa giọng “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”

Tối 28-8, MV ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam do 80 ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, nhà thiết kế, biên đạo múa, diễn viên xiếc và thiếu nhi tại TPHCM hòa giọng, chính thức ra mắt đông đảo khán giả cả nước.

Các nghệ sĩ, thiếu nhi biểu diễn trong MV “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”

Đây là sản phẩm do Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM chung tay thực hiện nhằm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Kiếp sau vẫn là người Việt Nam do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác. MV có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Băng Châu, NTK Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Phi Hùng, Đoàn Đại Hòa, Nguyễn Thái Dương, Tánh Linh, Dương Ngọc Hà, Đạt Quảng, Thạch Thảo, Miha, Jack Long, Đình Thụy, Thảo Nghi, nhóm Sóng Thời Đại; các MC Quỳnh Hoa, Quốc Bình, Phùng Thế Phi, Cổ Tấn Minh Quang, Như Nguyễn, Lâm Hapbi, Lập Tempo, Lê Đạt, Như Uyển, Ngọc Bảo Châu, Lê Vy; đạo diễn Minh Khôi; Nhiếp ảnh gia Michael Neo, Nguyễn Hiền, Thanh Vân; Biên đạo múa Phan Cường, Công Tuấn Ali, Khiết Đan; nhóm múa Viva, nhóm thiếu nhi Rồng Con – Vietskill; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu, Hoa hậu Trái đất Thái Thị Hoa, 4 diễn viên xiếc Hiển Phước – Thanh Hoa – Trúc Vy, Shuly Phương Trinh.

MC – ca sĩ Quỳnh Hoa cho biết, ca khúc là lời bày tỏ, là tiếng lòng của nghệ sĩ trẻ thể hiện tình cảm của mình trước Tổ quốc, quê hương trong những ngày trọng đại của đất nước. Điều thử thách với đội là trong thời điểm này các nghệ sĩ đều bận rộn với các chương trình biểu diễn ở nhiều địa phương nhưng vẫn tập hợp được 80 nghệ sĩ. Các bạn rất nỗ lực, quyết tâm để thực hiện MV. Thời tiết mấy hôm nay mưa liên tục, ít nhiều ảnh hưởng đến việc ghi hình. Và cuối cùng, sản phẩm nghệ thuật hoàn thiện vẫn ra đời đúng thời điểm quan trọng. Việc thực hiện những MV ý nghĩa như thế cũng là cách chúng tôi hưởng ứng, cổ vũ các bạn nghệ sĩ trẻ có thêm nhiều sáng tác hay, dự án ý nghĩa trong những ngày trọng đại của đất nước.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho biết, bản thân anh rất tâm đắc với sản phẩm chung của các nghệ sĩ lần này. Với anh, khi trái tim cùng nhịp đập hướng về đất nước, những người nghệ sĩ luôn cảm nhận âm nhạc có một sức mạnh kết nối tinh thần mạnh mẽ để những trái tim yêu nước cất lời gắn kết sức mạnh cộng đồng. Đây chính là dấu ấn mà nhiều tác phẩm âm nhạc mang đến cho khán giả, làm cho sinh khí của những ngày lễ lớn thêm rộn ràng, lan tỏa sự đoàn kết đồng lòng.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, MC Quỳnh Hoa và các em thiếu nhi cùng đồng diễn

TIỂU TÂN