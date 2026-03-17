Đồng Nai: Ban Quản lý dự án xin lỗi sau vụ nhà dân cheo leo do thi công đường

Sáng 17-3, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi xin lỗi các hộ dân có nhà cheo leo bên công trình do thi công hạ cốt nền khi triển khai dự án đường ĐT753 (đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai).

Tại buổi làm việc, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án) nhận khuyết điểm và gửi lời xin lỗi đến hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời cam kết tập trung khắc phục sai sót, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Theo ông Toàn, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, khi hoàn thành có vai trò kết nối địa phương với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép.

Thời điểm cuối năm 2025, với áp lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành dự án, đơn vị đã có những thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát kịp thời, dẫn đến tình trạng thi công chưa phù hợp với tình hình thực tế, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai xin lỗi người dân tại buổi làm việc

Về phương án tiếp theo, ông Toàn cho biết: "Ban đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Phú để nhanh chóng hoàn tất thủ tục đền bù theo quy định. Chúng tôi cam kết cùng chính quyền xã Tân Lợi lắng nghe và tạo điều kiện tốt nhất để bà con sớm ổn định cuộc sống".

Người dân nêu ý kiến mong muốn sớm hỗ trợ tái định cư tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Lợi cũng công khai xin lỗi người dân vì để xảy ra vụ hạ cốt nền, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đồng thời mong muốn bà con cùng hợp tác với chính quyền thống kê đất để nhận hỗ trợ, đền bù và chuyển mục đích sử dụng đất để ổn định cuộc sống.

Hiện trạng thi công dự án đường ĐT753 khiến nhà dân cheo leo bên khu vực công trình

Các hộ dân cơ bản đồng tình với phương án khắc phục và bày tỏ mong muốn sớm hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương hạ độ cao nền đất cũ để người dân có mặt bằng xây nhà mới.

Như Báo SGGP đã thông tin, thời gian qua, nhiều hộ dân lo lắng khi dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT753 đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai, thi công hạ cốt nền đường khiến phía trước nhà trở thành vực sâu với vách đất dựng đứng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong giao thông, sinh hoạt. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh về việc tạm ngừng thi công, rà soát hồ sơ thiết kế, thi công của dự án để làm rõ nguyên nhân xảy ra tình trạng nêu trên; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý nhằm đảm bảo lối đi cho người dân, an toàn công trình theo đúng quy định của pháp luật, cùng với đó là tổ chức xin lỗi người dân.

XUÂN TRUNG