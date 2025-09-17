Đồng Nai chi hơn 40 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ từ Bình Phước

Ngày 16-9, UBND tỉnh Đồng Nai đã chính thức có văn bản chấp thuận chủ trương bổ sung kinh phí hơn 40,3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Bình Phước đến làm việc tại Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai sau quá trình sắp xếp lại bộ máy hành chính.

Xe khách chở cán bộ miễn phí từ Bình Phước (trước đây) qua UBND tỉnh Đồng Nai làm việc

Theo văn bản số 5472/UBND-KTNS, quyết định này được đưa ra sau khi UBND tỉnh xem xét đề xuất từ Sở Tài chính về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu ảnh hưởng bởi công tác sắp xếp tổ chức hành chính giữa hai tỉnh.

Nguồn kinh phí này được trích từ ngân sách hỗ trợ đã được UBND tỉnh Bình Phước giao theo Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 19-6, kết hợp với nguồn từ ngân sách Trung ương theo Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, phân bổ kinh phí đúng tiến độ, đảm bảo chi trả hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị, cá nhân có tên trong danh sách đính kèm. Đồng thời, Sở cũng có trách nhiệm thông báo rộng rãi để các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện chính sách một cách hiệu quả, đúng quy định.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị được hưởng kinh phí hỗ trợ lần này phải thực hiện nghiêm túc việc chi trả theo Điều 2 của Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tránh tình trạng thất thoát hoặc sử dụng sai quy định.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tái cơ cấu bộ máy, việc quan tâm đến đời sống, chế độ cho cán bộ là yếu tố sống còn giúp bảo đảm ổn định tổ chức và hiệu quả hoạt động về lâu dài.

