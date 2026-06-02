Chiều 2-6, trong cơn mưa lớn gây ngập nặng trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây (TPHCM), Đội CSGT An Sương (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM) đã huy động cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ đưa người dân và phương tiện qua khu vực ngập an toàn.

CSGT An Sương hỗ trợ người dân qua đoạn đường ngập sâu, chiều 2-6

Trước tình hình mưa lớn kéo dài khiến hệ thống thoát nước quá tải, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây bị ngập sâu, gây khó khăn cho người tham gia giao thông, đặc biệt là người già, phụ nữ và học sinh.

Tại tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ, mưa lớn, nước ngập sâu chiều 2-6 khiến hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông trì trệ.

Đường Nguyễn Ảnh Thủ ngập sâu chiều 6-2

Đội CSGT An Sương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng.

Đơn vị sử dụng xe tải đặc chủng để trung chuyển người dân cùng xe mô tô, xe gắn máy qua các đoạn ngập sâu đến vị trí khô ráo.

Qua đó, giúp hạn chế hư hỏng tài sản và phòng ngừa tai nạn cho người dân trong điều kiện thời tiết xấu.

Lực lượng CSGT hỗ trợ người dân đưa phương tiện ra khỏi khu vực ngập sâu

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp cho người dân, đơn vị đã tăng cường tuần tra, nắm tình hình tại các điểm thường xuyên ngập nước để chủ động phân luồng từ xa, tránh ùn tắc kéo dài.

Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở tài xế không đi ngược chiều, không tràn lên vỉa hè, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Đội CSGT An Sương khuyến cáo người dân khi di chuyển trong mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát; tuyệt đối không cố gắng băng qua các khu vực ngập sâu khi không đảm bảo an toàn. Trong trường hợp xe chết máy, người dân cần bình tĩnh đưa xe vào vị trí an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

MẠNH THẮNG