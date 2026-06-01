Tăng cường điều tiết giao thông khu vực Bệnh viện Mắt TPHCM

Chiều 1-6, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, liên quan tình hình giao thông khu vực Bệnh viện Mắt thành phố (phường Xuân Hòa), sở đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TPHCM, UBND phường Xuân Hòa, Bệnh viện Mắt TPHCM và Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực trên.

Theo Sở Xây dựng, mục tiêu là bảo đảm kết nối giao thông thuận lợi giữa các cơ sở khám, chữa bệnh của Bệnh viện Mắt thành phố sau khi cơ sở mới tại số 54/1-56, 54/2 Bà Huyện Thanh Quan được bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Thông và Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước đó, ngày 21-5, Sở Xây dựng đã chủ trì kiểm tra hiện trường với sự tham gia của các đơn vị liên quan để xem xét phương án tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Thông và Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa.

Theo ông Võ Khánh Hưng, Sở Xây dựng đề nghị Bệnh viện Mắt TPHCM phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật nghiên cứu, đề xuất phương án kết nối giao thông ra vào bệnh viện trên các tuyến đường xung quanh như Điện Biên Phủ, Nguyễn Thông, Tú Xương và Bà Huyện Thanh Quan. Việc tổ chức giao thông cần bảo đảm phân bổ hợp lý lưu lượng phương tiện, giảm áp lực cho từng tuyến đường và tạo thuận lợi cho người dân đến khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện cần nghiên cứu bố trí quỹ đất xây dựng tuyến đường nội bộ kết nối các cổng ra vào, đồng thời hướng dẫn, sắp xếp phương tiện ngay trong khuôn viên để hạn chế tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định trên các tuyến đường xung quanh, gây ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

Sở Xây dựng cũng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật phối hợp, hỗ trợ bệnh viện xây dựng các giải pháp tổ chức giao thông phù hợp. Đồng thời, đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông và UBND phường Xuân Hòa tăng cường tuần tra, theo dõi, điều tiết giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lưu thông, dừng đỗ xe, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông quanh khu vực Bệnh viện Mắt thành phố.

QUỐC HÙNG