Phát động chương trình “Sinh viên chung tay vì giao thông xanh”

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của sinh viên, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM tổ chức 11 tuyến xe buýt hoạt động từ 4 giờ 30 đến 22 giờ hằng ngày, kết nối khu đô thị Đại học Quốc gia với các đầu mối giao thông lớn và các ga thuộc tuyến Metro số 1.

Sáng 3-6, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM), Sở Xây dựng TPHCM phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức lễ phát động chương trình “Sinh viên ĐHQG-HCM – Chung tay vì giao thông xanh”, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, các trường đại học thành viên cùng khoảng 800 sinh viên.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chương trình được triển khai nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và lan tỏa thói quen sử dụng giao thông công cộng trong sinh viên; đồng thời thúc đẩy lối sống xanh, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động đi lại, góp phần xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.

Các đại biểu tại lễ phát động. Ảnh: QUỐC HÙNG

“Việc hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong sinh viên không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông, giảm ô nhiễm môi trường mà còn tạo nền tảng xây dựng lối sống xanh, văn minh cho thế hệ trẻ”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An nhấn mạnh.

QUỐC HÙNG