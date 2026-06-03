Phát động chương trình “Sinh viên chung tay vì giao thông xanh”

Sáng 3-6, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM), Sở Xây dựng TPHCM phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức lễ phát động chương trình “Sinh viên ĐHQG-HCM – Chung tay vì giao thông xanh”, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, các trường đại học thành viên cùng khoảng 800 sinh viên.
Chương trình được triển khai nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và lan tỏa thói quen sử dụng giao thông công cộng trong sinh viên; đồng thời thúc đẩy lối sống xanh, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động đi lại, góp phần xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.
“Việc hình thành thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong sinh viên không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông, giảm ô nhiễm môi trường mà còn tạo nền tảng xây dựng lối sống xanh, văn minh cho thế hệ trẻ”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An nhấn mạnh.