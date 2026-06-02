Đẩy nhanh tiến độ mở rộng 18 dự án thành phần tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Ngày 2-6, tại cuộc họp về phương án đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu thực hiện đồng bộ đối với các dự án đã đầu tư phân kỳ.

Đoạn tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ được mở rộng theo quy hoạch. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu nghiên cứu đầu tư mở rộng đồng bộ 15 đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Cam Lộ và Quảng Ngãi đến Dầu Giây theo hình thức đầu tư công, sau đó triển khai thu phí để hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện dự án.

15 đoạn tuyến gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, làm cơ sở hoàn thiện các thủ tục liên quan, phấn đấu khởi công mở rộng ngay đầu năm 2027. Việc nâng cấp mở rộng cần hoàn thành vào cuối năm 2030.

Riêng 3 dự án thành phần đã đầu tư theo phương án PPP (Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo), trước mắt ưu tiên cho nhà đầu tư nghiên cứu cân đối nguồn lực triển khai. Trường hợp các nhà đầu tư không đủ khả năng thực hiện sẽ tính đến việc đề xuất đầu tư công và điều chỉnh phương án tài chính, thời gian thu phí hoàn vốn.

Trước đó, theo đề xuất của Ban QLDA Thăng Long (chủ đầu tư bước chuẩn bị đầu tư), phương án nghiên cứu mở rộng toàn bộ các đoạn tuyến từ Mai Sơn đến Cam Lộ và Quảng Ngãi đến Dầu Giây có tổng chiều dài 1.144km, nhằm bảo đảm kết nối từ Hà Nội đến TPHCM thông suốt, phù hợp tiêu chuẩn đường cao tốc, phát huy tối đa hiệu quả hành lang kinh tế Bắc - Nam.

Theo phương án này, sơ bộ tổng mức đầu tư 154.247 tỷ đồng, gồm: mở rộng 15 dự án thành phần đã đầu tư theo hình thức đầu tư công 128.994 tỷ đồng; 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP 25.253 tỷ đồng. Các đoạn tuyến sẽ được mở rộng ngay lên quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh theo quy hoạch, vận tốc thiết kế từ 100 - 120km/h.

MINH ANH