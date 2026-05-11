Hà Nội sắp có đợt nắng nóng 37-38 độ C

Hà Nội và miền Bắc sắp xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng. TPHCM tiếp tục nắng nóng ban ngày, có thể mưa dông cục bộ về chiều và tối do đang chuyển mùa.

Hà Nội sáng 11-5, dự báo nhiệt độ cao nhất 30 độ C, trời mát, nhưng sắp có đợt nắng nóng 37-38 độ C. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo thông tin sáng 11-5 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các mô hình dự báo thời tiết quốc tế, khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng ngắn từ ngày 13 đến 15-5, trước khi chuyển mưa dông từ cuối tuần.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, nhiệt độ cao nhất vào ngày 13-5 tại Hà Nội khoảng 37 độ C, ngày 14-5 khoảng 38 độ C và ngày 15-5 giảm còn 35 độ C. Trong các ngày này, độ ẩm không khí buổi trưa giảm còn khoảng 37-42%.

Theo phân tích từ các mô hình dự báo quốc tế như GFS (Hoa Kỳ), ECMWF (châu Âu) và AccuWeather (Hoa Kỳ), nguyên nhân chủ yếu do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng sang khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Cùng với đó, hiệu ứng phơn, ít mây và thiếu mưa làm gia tăng bức xạ nhiệt mặt đất.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng - thủy văn cho rằng, đợt nóng này không kéo dài nhiều ngày liên tiếp. Từ chiều tối 16-5, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông trở lại. Ngày 17-5, lượng mưa dự báo tăng mạnh. Nhiệt độ giảm còn khoảng 25-28 độ C.

Tại Nam bộ, trong đó có TPHCM, thời tiết ngày 11-5 và những ngày tới tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng nóng, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết nhiệt độ cao nhất tại TPHCM ngày 11-5 là 37 độ C, những ngày tới phổ biến 34-37 độ C. Thời điểm nắng mạnh tập trung từ trưa đến đầu giờ chiều. Theo cơ quan khí tượng, Nam bộ đang bước vào giai đoạn chuyển sang mùa mưa dưới tác động của gió mùa Tây Nam kết hợp quá trình đối lưu nhiệt ban ngày. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ gây ngập tại một số khu vực trũng thấp ở TPHCM.

PHÚC VĂN