Hơn 72% người nghỉ việc đã nhận tiền chi trả chính sách, chế độ

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cho biết, nhiều khó khăn, vướng mắc từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được giải quyết, khắc phục như: về thẩm quyền khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; khắc phục cơ bản các sự cố về hệ thống công nghệ thông tin... Đến nay, tỷ lệ nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền thuộc giải quyết của Trung ương còn 44%, của địa phương là 56%.

Tính đến ngày 15-9, 741 thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền từ Trung ương xuống cho địa phương; 346 thủ tục hành chính phân định thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cho cấp tỉnh, cấp xã; 298 thủ tục hành chính đã được bãi bỏ; có 14 bộ đã tiến hành công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia với 1.383/1.385 thủ tục.

Đáng chú ý, cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc theo sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó 102.378 người (72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Theo Bộ Tài chính, hiện có 15.927 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý; cả nước vẫn còn 296/3.321 xã chưa được trang bị ô tô phục vụ công vụ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh các bộ đã cử đoàn công tác trực tiếp đến 34 địa phương để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Ông yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương đôn đốc việc chi trả chế độ chính sách, bố trí các nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương. Trong số 3.321 xã, hiện còn 296 xã không có xe ô tô, Bộ Tài chính cần chỉ đạo khắc phục sớm vấn đề này.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị); tập trung tháo gỡ, có lời giải cho các nhiệm vụ dài hạn như vấn đề về biên chế, đào tạo nghiệp vụ, trụ sở...

LÂM NGUYÊN