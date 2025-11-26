An Giang: Trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND hai cấp

Sáng 26-11, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), HĐND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá kết quả sau gần 5 tháng triển khai mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận 7 nhóm vấn đề trọng tâm: từ công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, thẩm tra - giám sát - ban hành nghị quyết đến tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao chất lượng chất vấn, bảo đảm chế độ chính sách đại biểu và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, cho biết: sau ngày 1-7-2025, bộ máy chính quyền hai cấp ở nhiều địa phương đã bước đầu vận hành ổn định, giải quyết công việc nhanh hơn, rõ trách nhiệm hơn, đặc biệt là ở cấp xã. Hoạt động của HĐND hai cấp có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm thích ứng với mô hình mới.

Đây không chỉ là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm mà còn là dịp để tổng kết thực tiễn bước đầu triển khai mô hình mới; thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế và bất cập; chia sẻ cách làm hay, mô hình tốt; thống nhất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và định hướng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Hội nghị cũng là cơ hội để HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở. Từ đó, hoàn thiện cơ chế phối hợp, cải tiến phương thức hoạt động; chuẩn bị tốt hơn cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, gắn với việc thực hiện những mục tiêu phát triển lớn của tỉnh trong giai đoạn tới.

