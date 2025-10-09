Sáp nhập 6 bảo hiểm xã hội cơ sở

BHXH TPHCM cho biết, từ ngày 1-10, hệ thống BHXH TPHCM sẽ có 33 BHXH cơ sở, do một số BHXH cơ sở trước đây sẽ được sáp nhập.

Theo đó, tại TPHCM có 6 BHXH cơ sở được sáp nhập. Cụ thể: BHXH cơ sở Cần Giờ sáp nhập với BHXH cơ sở Nhà Bè, lấy tên mới là BHXH cơ sở Nhà Bè (số 4 đường Dương Thị Năm, xã Nhà Bè); BHXH cơ sở Ngãi Giao sáp nhập với BHXH cơ sở Phú Mỹ, tên mới là BHXH cơ sở Phú Mỹ (số 7 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Mỹ). Hiện trụ sở đang xây dựng, nên người dân và doanh nghiệp liên hệ giải quyết công việc tại Lô B-01, đường số 1, khu nhà ở Phú Mỹ, KP Song Vĩnh, phường Phú Mỹ). BHXH cơ sở Long Điền sáp nhập với BHXH cơ sở Hồ Tràm, tên mới là BHXH cơ sở Đất Đỏ (ấp Hiệp Hòa, xã Đất Đỏ); BHXH cơ sở Bàu Bàng sáp nhập với BHXH cơ sở Dầu Tiếng, tên mới là BHXH cơ sở Dầu Tiếng (số 1 đường Trần Phú, ấp Sân Bay, xã Dầu Tiếng); BHXH cơ sở Phú Giáo sáp nhập với BHXH cơ sở Bắc Tân Uyên, tên gọi mới là BHXH cơ sở Bắc Tân Uyên (đường số 3, khu trung tâm hành chính xã Bắc Tân Uyên); BHXH cơ sở Tân Thuận sáp nhập vào BHXH TPHCM (số 5, đường Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ)… Bên cạnh đó, có 3 BHXH cơ sở được chia tách là: BHXH cơ cở Cát Lái được tách thành BHXH cơ sở Cát Lái và BHXH cơ sở Thủ Đức; BHXH cơ sở Tân Uyên được tách thành BHXH cơ sở Tân Uyên và BHXH cơ sở Bình Dương; BHXH cơ sở Tam Thắng được tách thành BHXH cơ sở Tam Thắng và BHXH cơ sở Bà Rịa.

Như vậy, hiện hệ thống BHXH trên địa bàn TPHCM có 9 phòng nghiệp vụ (Phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia; Phòng Chế độ BHXH; Phòng Chế độ BHYT; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Kiểm tra; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia; Phòng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số và Văn phòng) và 33 BHXH cơ sở.

NGHI SƠN