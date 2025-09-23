Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Đảm bảo quyền lợi cho người lao động nghỉ việc

TPHCM vừa thông qua nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy. Đón nhận thông tin này, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách của thành phố vừa phấn khởi, nhưng cũng vừa lo lắng vì nhiều địa phương chậm triển khai.

Mong tiếp tục được cống hiến

Sáng 18-9, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) tấp nập người ra vào. Sau khi hỗ trợ một số người dân về thủ tục chi trả trợ cấp, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, công chức phụ trách mảng chính sách người có công, bình đẳng giới, tôn giáo và dân tộc, cho biết: “Phường có 8.316 người cao tuổi và 440 người khuyết tật. Mỗi ngày tôi tiếp khoảng 40-50 người cao tuổi liên hệ các công việc liên quan tới chi trợ cấp, bảo hiểm… Việc nhiều nhưng thấy các cụ vui, ai cũng càng nỗ lực hơn”. Nguyện vọng của chị Thảo là tiếp tục được làm việc, cống hiến hết mình cho công việc.

Cán bộ, công chức phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường. Ảnh: QUANG HUY

Cũng phụ trách mảng công việc như chị Thảo tại phường Tân Sơn Nhất, chị Nguyễn Thị Trúc Linh (37 tuổi) thuộc diện người hoạt động không chuyên trách. Gần 10 năm gắn bó với công việc, có trình độ đại học chuyên ngành Luật và chuyên ngành May thời trang, nên khi nghe thông tin sẽ dừng sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp phường, xã, chị Linh vô cùng hoang mang.

Là mẹ đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ, chị Linh rất sợ mất việc. Khi biết những người hoạt động không chuyên trách được kéo dài thời gian hoạt động đến hết ngày 31-5-2026, chị rất mừng. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị định 170/2025/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

Chị Linh khẳng định: “Tôi đã và sẽ tiếp tục dốc hết tâm sức phục vụ người dân. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2 của quá trình sắp xếp bộ máy đang được triển khai, nếu không thuộc đối tượng được giữ lại, tôi sẽ làm hồ sơ để tham gia chương trình tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội với mức vay tối đa 300 triệu đồng/người, để khởi nghiệp lại từ đầu”.

Sớm đưa chính sách vào cuộc sống

Sau hợp nhất, UBND TPHCM đã xây dựng, triển khai phương án và lộ trình bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách (gọi tắt là người lao động) sau sáp nhập, với 2 giai đoạn. Kế hoạch đặt mục tiêu mỗi năm giảm 4% biên chế (khoảng 4.500 người) trong vòng 5 năm và kết thúc hoạt động gần 6.000 người hoạt động không chuyên trách.

Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi người lao động khi sắp xếp tổ chức, thành phố còn triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ sau sắp xếp nhằm giúp người lao động nhanh chóng ổn định cuộc sống, hòa nhập với môi trường làm việc mới. Ngoài ra, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết hỗ trợ đào tạo nghề, cho vay vốn chuyển đổi nghề nghiệp với mức vay tối đa 300 triệu đồng; giới thiệu việc làm; hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với người lao động sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn…

Tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến từng cá nhân được triển khai sâu rộng.

Ông Đoàn Văn Đủ, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất, chia sẻ: “Qua rà soát, bố trí lại người lao động, phường đã thông tin cụ thể về các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố. Đến nay, có 7/56 người xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân đang công tác tại phường. Trong đó, 1 người đã được giới thiệu, bố trí việc làm ổn định tại Bệnh viện đa khoa Tân Bình, 6 người còn lại mong được vay vốn để khởi nghiệp”.

Theo ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, để đạt mục tiêu về hỗ trợ đào tạo nghề, cho vay vốn chuyển đổi nghề nghiệp, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa 4 bên (chính quyền - người được đào tạo - cơ sở giáo dục nghề nghiệp - doanh nghiệp) trong triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền chính sách cần được triển khai đa dạng, kịp thời, nội dung rõ ràng, dễ hiểu để người bị ảnh hưởng biết chính xác quyền lợi và các thủ tục.

Ngoài một số địa phương tích cực tuyên truyền, đưa nghị quyết của HĐND TPHCM đến người bị ảnh hưởng, vẫn còn không ít phường, xã thụ động, lúng túng trong triển khai nghị quyết.

Ông N.V.T. (xin giấu tên, ngụ xã Phú Giáo) băn khoăn: tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 35 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng đã nghỉ việc do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp lại đơn vị hành chính theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố, nhưng việc triển khai Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ở cơ sở chưa rõ ràng. Nhiều người lao động nghỉ việc đang mong ngóng từng ngày nhưng chưa tiếp cận được các thông tin: ai tổ chức, đăng ký học nghề ra sao, tiêu chuẩn như thế nào...

“Thành phố cần sớm công khai danh mục ngành nghề đào tạo, chi phí hỗ trợ, thủ tục tham gia. Cùng với đó là xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên từ HĐND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể. Thành phố nên giao trách nhiệm cụ thể cho UBND phường, xã trong tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ, thực hiện quyết toán kinh phí minh bạch, có hậu kiểm. Các địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý danh sách người hưởng chính sách, tránh trùng lặp, sai đối tượng. Có như vậy thì chính sách mới đi vào thực tiễn”, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, kiến nghị.

QUANG HUY - HỒ VĂN - KHÁNH CHI