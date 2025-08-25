Đồng Nai: Giải cứu nam thanh niên bị “bắt cóc online”

Ngày 25-8, Phòng CSHS, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Phú Lâm giải cứu anh V.H.P (sinh năm 2007, ngụ ấp Phương Mai, xã Phú Lâm) là nạn nhân trong một vụ “bắt cóc online”.

Trước đó, vào ngày 20-8, một số điện thoại lạ gọi đến thông báo anh P. có nhận được đơn hàng và yêu cầu kết bạn qua ứng dụng zalo, zoom để trao đổi chi tiết. Các đối tượng giả danh cán bộ công an nói anh P. liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền đang được Công an TPHCM thụ lý. Các đối tượng yêu cầu anh P. phải chứng minh sự trong sạch và yêu cầu thuê phòng trọ, nhà nghỉ để ở, không được liên lạc với bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình. Do hoảng sợ, anh P. làm theo và bị các đối tượng liên tục gọi điện giám sát, yêu cầu gọi điện về cho gia đình để chuyển tiền cho các đối tượng.

Anh V.H.P được lực lượng phối hợp đưa về an toàn

Ngay khi nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an xã Phú Lâm khẩn trương truy tìm nạn nhân. Đến ngày 23-8, lực lượng công an đã đưa anh V.H.P về an toàn và bàn giao cho gia đình.

HOÀNG BẮC