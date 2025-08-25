Pháp luật

Đồng Nai: Giải cứu nam thanh niên bị “bắt cóc online”

SGGPO

Ngày 25-8, Phòng CSHS, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Phú Lâm giải cứu anh V.H.P (sinh năm 2007, ngụ ấp Phương Mai, xã Phú Lâm) là nạn nhân trong một vụ “bắt cóc online”.

Trước đó, vào ngày 20-8, một số điện thoại lạ gọi đến thông báo anh P. có nhận được đơn hàng và yêu cầu kết bạn qua ứng dụng zalo, zoom để trao đổi chi tiết. Các đối tượng giả danh cán bộ công an nói anh P. liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền đang được Công an TPHCM thụ lý. Các đối tượng yêu cầu anh P. phải chứng minh sự trong sạch và yêu cầu thuê phòng trọ, nhà nghỉ để ở, không được liên lạc với bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình. Do hoảng sợ, anh P. làm theo và bị các đối tượng liên tục gọi điện giám sát, yêu cầu gọi điện về cho gia đình để chuyển tiền cho các đối tượng.

image001.jpg
Anh V.H.P được lực lượng phối hợp đưa về an toàn

Ngay khi nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an xã Phú Lâm khẩn trương truy tìm nạn nhân. Đến ngày 23-8, lực lượng công an đã đưa anh V.H.P về an toàn và bàn giao cho gia đình.

Tin liên quan
HOÀNG BẮC

Từ khóa

V.H.P Công an xã Phú Lâm Công an TPHCM Zoom Giả danh Kết bạn Rửa tiền Zalo Đơn hàng Thụ lý bắt cóc online

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn