Đồng Nai: Nước lũ bất ngờ đổ về, người dân trở tay không kịp

Tối 9-9, nhiều hộ dân tại phường Bình Phước và xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận ngập lụt bất ngờ do nước từ thượng nguồn suối Rạt đổ về.

Mưa lớn gây ngập nhiều khu dân cư ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường Bình Phước, từ chiều ngày 8 đến rạng sáng 9-9, nước lũ đổ về nhanh khiến hơn 10 ngôi nhà bị ngập, hàng chục hecta cây trồng và hoa màu bị nhấn chìm.

Anh Nguyễn Văn Thọ, khu phố 3, phường Bình Phước cho biết, gia đình anh mất trắng hơn 70.000 cây khóm cùng hệ thống tưới tự động trị giá hơn 100 triệu đồng chỉ sau một đêm. “Nước lên quá nhanh, chảy xiết, không kịp trở tay. Trưa nay nước vẫn còn ngập hơn 1m”, anh Thọ nói.

Mưa lớn gây ngập nhiều diện tích vườn cây, hoa màu của người dân phường Bình Phước

Dù thời tiết sáng 9-9 có nắng nhưng lượng nước đổ về suối Rạt vẫn chưa có dấu hiệu giảm. “Trời nắng không mưa nhưng nước vẫn ngập. Chúng tôi không được cảnh báo trước nên thiệt hại là không tránh khỏi”, anh Trần Văn Hồng, người dân sống tại khu vực nói.

Mưa lớn gây ngập vườn tược, cây cối, hoa màu của người dân phường Bình Phước

Trước đó, người dân kỳ vọng dự án khơi thông suối Rạt và xây dựng hệ thống bờ kè hàng trăm tỷ đồng sẽ chấm dứt tình trạng ngập úng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ vài cơn mưa nhỏ, tình trạng ngập vẫn lặp lại, thậm chí nghiêm trọng hơn.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân, nhưng cũng thừa nhận gặp khó khăn do thiếu trang thiết bị chuyên dụng như ca nô, máy bơm… phục vụ cứu hộ.

Mưa lớn gây ngập nhiều nhà cửa ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

Hiện, phường Bình Phước đang tiếp tục mưa lớn.

BÙI LIÊM