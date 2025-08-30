Quảng Trị mưa lớn, lũ vượt báo động 3, có 21 điểm ngập chia cắt

Trưa 30-8, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, bão số 6 (tên quốc tế Nongfa), tâm bão chỉ còn cách bờ biển Quảng Trị 120km.

Hoàn lưu bão gây mưa rất to, gió giật mạnh trên đất liền, nước sông dâng nhanh vượt báo động 3, khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt và hơn 21 điểm ngập sâu tại các bản làng miền núi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ ngày 30-8, tâm bão ở 17,9 độ vĩ Bắc – 107,5 độ kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10–11.

Bão số 6 gây mưa lớn, lũ ngập trung tâm xã Trường Sơn. Thực hiện: VĂN TRÁNG

Tại đảo Cồn Cỏ đã ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trên biển, sóng cao 3–5m, nước dâng 0,2–0,4m ven bờ. Dự báo trong chiều tối nay 30-8, bão sẽ đi vào đất liền Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị với sức gió cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu dần khi tiến vào Lào.

Quốc lộ 12A, đoạn qua trường mầm non xã Dân Hóa sạt lở nặng

Trên đất liền Quảng Trị, nhiều nơi ghi nhận gió cấp 6–7, giật cấp 8–9 như Phú Trạch, Ba Đồn, Hoàn Lão, Đồng Hới. Các khu vực Vĩnh Linh, Gio Linh, Cửa Việt, Đông Hà, Quảng Trị, Hải Lăng gió cấp 5–6, giật cấp 7–8. Nguy cơ lốc xoáy, dông mạnh gây tốc mái nhà cửa, đổ cây rất cao.

Đường lên vùng Ngư Hóa, xã Tuyên Hóa có nhiều cây bị gãy đổ

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ đêm 29-8 đến trưa 30-8, Quảng Trị đã có mưa rất to. Lượng mưa đo được: Hướng Lập 258,6mm, Hướng Việt 220,8mm, Hải Thái 213,4mm, Cam Chính 212mm, Hướng Linh 207,6mm, Linh Thượng 202,4mm. Các khu vực đồng bằng, ven biển cũng ghi nhận mưa phổ biến 70–200mm.

Sạt lở đường lên cửa khẩu Cha Lo

Đến 11 giờ ngày 30-8, mực nước sông Hiếu tại Đầu Mầu đạt 23,56m, vượt báo động 3 là 0,06m; tại Đông Hà 2,52m, cao hơn báo động 1 là 0,52m. Các trạm thủy văn trên sông Thạch Hãn, sông Bến Hải, sông Kiến Giang đều ở mức trên báo động 1 và tiếp tục lên nhanh.

Lũ dâng đã làm nhiều tuyến giao thông huyết mạch tê liệt: Quốc lộ 9B có 2 điểm ngập sâu 0,3–0,4m, ĐT571 tràn Km25+900 ngập tới 1,5m; ĐT588a cầu tràn Ba Lòng ngập 0,3m. Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đường tuần tra Hướng Phùng – Lao Bảo đã xảy ra sạt lở hàng chục mét khối đất đá, giao thông ách tắc hoàn toàn.

Ngập lụt tại xã Đkrông

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, hiện toàn tỉnh ghi nhận 21 điểm ngập, chia cắt tại các xã miền núi, trung du.

Tại xã Kim Phú: 3 điểm ngập ở Bản Ón, Bản Yên Hợp, Bản Mò O Ồ Ồ. Xã Đăkrông: ngầm tràn Ly Tôn ngập 0,5m, cầu tràn Chân Rò bị cô lập.

Xã Hướng Lập: bản Sê Pu, tràn Cha Lỳ chìm trong nước. Xã Hướng Hiệp: cầu tràn Khe Nghi, Tiên Hiên ngập 0,7m, chia cắt thôn Gia Giã với 190 hộ (900 nhân khẩu).

Xã Hướng Phùng: nhiều tràn ngập sâu 1m, đường tuần tra biên giới tắc nghẽn.

Xã Hiếu Giang: 5 điểm ngập gồm tràn Ba Thung, tràn Bến Dâu, tràn Thiện Chánh, tràn Tân Quang, thôn Bình Mỹ.

Xã Bến Quan: đường vào các bản 4,5,8,9 bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, các xã Cồn Tiên, Phong Nha, Tân Lập, Thượng Trạch, Dân Hóa… đều có cầu tràn ngập sâu 0,4–1m, khiến nhiều thôn bản bị chia cắt, hàng trăm hộ dân không thể di chuyển.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã phát lệnh sơ tán dân tại các vùng nguy cơ cao. Tại xã Hướng Lập, 2 hộ/7 nhân khẩu ở thôn Cù Bai đã được di dời khỏi khu vực sạt lở. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Quảng Trị hiện có gần 39.000ha lúa hè thu, trong đó 11.165ha đã chín trên 80%, song mưa bão đã khiến nhiều diện tích bị đổ ngã, ngập úng.

Ngoài ra, 27.800ha hoa màu và 7.127ha thủy sản có nguy cơ bị thiệt hại nặng nếu mưa lũ tiếp diễn. Các hồ chứa thủy lợi trong tỉnh vẫn đảm bảo an toàn, dung tích đạt 64,75% thiết kế. Tuy nhiên, ngành chức năng cảnh báo nguy cơ xả lũ nếu mưa tiếp tục dồn dập.

Trước tình hình trên, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã chỉ đạo tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; các đơn vị, địa phương phải quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 6 gây ra.

MINH PHONG