Số ca nghi ngộ độc do ăn bánh mì ở Gia Lai tăng lên 89 ca

Sáng 26-5, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp khẩn chỉ đạo xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì của hộ kinh doanh Lâm Huyền, số 252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai).

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, lúc 17 giờ ngày 22-5, Công ty May Trung Nam (Gia Lai) đặt mua 28 ổ bánh mì thập cẩm và 18 ổ bánh mì chan nước tại cơ sở Lâm Huyền cho công nhân ăn tăng ca.

Toàn cảnh cuộc họp khẩn vào sáng 26-5. Ảnh: NGỌC MINH

Đến 23 giờ cùng ngày, 15 người xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt. Trong đó, 12 người nhập viện, 3 người tự điều trị tại nhà. Ngoài ra, cơ sở Lâm Huyền khai trong ngày 22-5 đã bán khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm cho người dân địa phương.

Tính đến 6 giờ ngày 26-5, cơ quan chức năng đã ghi nhận 89 ca nhập viện điều trị liên quan đến sử dụng bánh mì tại cơ sở Lâm Huyền. Hiện, có 9 ca đã xuất viện, còn lại đang được theo dõi, điều trị tích cực tại các bệnh viện khu vực đô thị Quy Nhơn.

Các ca bệnh đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung tâm Gia Lai

Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế tập trung nhân lực, vật lực điều trị cho các ca bệnh, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cũng điều tra yếu tố dịch tễ, truy xuất nguồn gốc và lấy mẫu xét nghiệm thức ăn để xác định nguyên nhân.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu ngành y tế tập trung điều trị, chăm sóc sức khỏe cho các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Giao ngành y tế, Công an tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương khẩn trương phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc trong tuần này.

Các bệnh nhân đang được y, bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Trường hợp nguyên nhân do nắng nóng làm thực phẩm ôi thiu, hư hỏng thì phải nhanh chóng có giải pháp quản lý, khắc phục. Nếu phát hiện hành vi cố tình sử dụng hóa chất, phụ gia hoặc các chất không bảo đảm an toàn gây ngộ độc thực phẩm thì cơ quan công an phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, không để thực phẩm bẩn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường du lịch của tỉnh.

NGỌC OAI