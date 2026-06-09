Đường về biển đã gần hơn

Mới đây, cùng với việc thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, các nút giao kết nối với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã được đưa vào khai thác, góp phần nâng cao khả năng liên kết vùng và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Từ khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào hoạt động, thời gian di chuyển giữa Đồng Nai, TPHCM với Vũng Tàu đã được rút ngắn đáng kể và giảm áp lực cho quốc lộ 51.

Hiện nay, các dự án hạ tầng kết nối tiếp tục được triển khai, gồm tuyến đường kết nối từ đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến khu vực Vũng Tàu và tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 do TP Đồng Nai đầu tư, kết nối với điểm đầu đường cao tốc. Theo các chuyên gia giao thông, khi các công trình này hoàn thành, việc di chuyển từ khu vực ven biển phía Đông về Đồng Nai và trung tâm TPHCM sẽ thuận tiện hơn.

Còn trên quốc lộ 51, sau gần nửa năm triển khai phương án phân làn mới, tuyến đường này cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông và tình trạng ùn tắc. Theo thống kê, từ ngày 17-11-2025 đến ngày 8-4-2026, số vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 51 giảm 64%, số người chết giảm 60%, số người bị thương giảm 64% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu của phương án phân làn giao thông mới, đồng thời phản ánh tác động tích cực từ việc đưa đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác. Hiện phần lớn xe con đã chuyển sang lưu thông trên đường cao tốc, trong khi xe tải và xe container vẫn chủ yếu sử dụng quốc lộ 51.

Tín hiệu tích cực cho bài toán giảm tải trên quốc lộ 51 là cầu Phước An, công trình giao thông trọng điểm bắc qua sông Thị Vải, kết nối TPHCM với Đồng Nai. Theo chủ đầu tư, dự án có tổng số vốn gần 4.900 tỷ đồng dự kiến sẽ được hợp long cầu chính trong tháng 6-2026 và đưa vào khai thác từ tháng 9-2026, sớm khoảng 8 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Việc khai thác cầu Phước An sẽ giúp rút ngắn đáng kể quãng đường vận chuyển hàng hóa từ cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đến các tỉnh Tây Nam bộ, thay vì phải lưu thông chủ yếu qua quốc lộ 51 như hiện nay. Không chỉ vậy, công trình còn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới kết nối liên vùng, khi liên thông trực tiếp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành và các tuyến vành đai chiến lược.

Trong khi đó, dự án đường ven biển ĐT994 dài gần 77km, kết nối TPHCM với Lâm Đồng thông qua trục ven biển Vũng Tàu - Bình Châu, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều hạng mục đã hoàn thành hoặc bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới mục tiêu thông tuyến trong quý 1-2027, mở thêm không gian phát triển cho du lịch, logistics và kinh tế biển của toàn vùng.

Một dự án giao thông khác cũng đang nhận được nhiều kỳ vọng là đường cao tốc Long Thành - Hồ Tràm sẽ tạo cú hích mới cho Hồ Tràm, Bình Châu và chuỗi đô thị du lịch ven biển còn nhiều dư địa ở phía Đông thành phố.

PHÚ NGÂN