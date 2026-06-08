Sở Xây dựng TP Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-SXD về tổ chức vận chuyển hành khách, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, từ ngày 10 đến 12-6, các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thực hiện miễn 100% tiền vé cho thí sinh dự thi và giáo viên tham gia hội đồng thi. Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị vận tải tuyến cố định, taxi hỗ trợ miễn hoặc giảm giá vé, cước vận chuyển cho các đối tượng này.

Đồng Nai miễn phí vé xe buýt cho thí sinh và giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Để được hưởng hỗ trợ, thí sinh xuất trình giấy báo dự thi; giáo viên xuất trình thẻ hội đồng thi khi sử dụng dịch vụ vận tải. Các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phải niêm yết công khai thông tin miễn, giảm vé để người dân biết và thực hiện.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch tăng chuyến, bố trí phương tiện dự phòng, nhất là trên các tuyến đi qua điểm thi; không để thí sinh, giáo viên đến điểm thi muộn do thiếu phương tiện vận chuyển.

Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng sẽ phối hợp các đơn vị vận tải theo dõi, điều động phương tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh và giáo viên trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Theo Sở GD-ĐT Đồng Nai, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, địa phương có trên 53.000 thí sinh dự thi tại 95 điểm thi nằm ở 55 phường, xã; gần 8.000 cán bộ quản lý, giáo viên được huy động làm nhiệm vụ tổ chức thi.

PHÚ NGÂN