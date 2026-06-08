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Ô tô tải bốc cháy trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh

SGGPO

Trong khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh), xe tải bất ngờ bốc cháy.

Khoảng 9 giờ ngày 8-6, xe ô tô tải mang BKS 50H do tài xế N.H.M. (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, di chuyển trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, trên xe có các thùng xốp chở khoảng 10 tấn mận.

Khi di chuyển tới đoạn gần trạm thu phí ở Km479+200 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc địa phận xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh), xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội ở khu vực thùng chở hàng. Khi phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng cho phương tiện tấp vào làn đường gần hộ lan, chữa cháy và thông báo cho lực lượng chức năng ứng cứu.

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Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh dập lửa

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng cử các cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường triển khai dập lửa. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

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Hiện trường vụ cháy xe tải

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song số lượng lớn hàng hóa và xe bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản vẫn đang được điều tra làm rõ.

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Từ khóa

Cao tốc Bắc Nam Diễn Châu - Bãi Vọt Hà Tĩnh cháy xe tải trên cao tốc

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