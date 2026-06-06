Đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh kết nối nút giao Long Thành

Chiều 6-6, tại khu vực nút giao Long Thành (phường Long Thành, TP Đồng Nai), Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng, Chủ đầu tư dự án thành phần 2, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) phối hợp các đơn vị mở toàn bộ nhánh kết nối 2 tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu.

Toàn cảnh nút giao Long Thành

Ghi nhận tại khu vực nút giao Long Thành cho thấy, lượng phương tiện từ các nơi đổ về tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng mạnh, nhất là khu vực cổng 11, có thời điểm xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ.

Các phương tiện di chuyển tại khu vực nút giao Long Thành

Các nhánh được đưa vào khai thác gồm: nhánh 1 kết nối phương tiện từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo hướng Biên Hòa (TP Đồng Nai) đi Vũng Tàu (TPHCM) nhập lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đi Dầu Giây (TP Đồng Nai).

Nhánh 2 phục vụ xe từ TPHCM đi Dầu Giây rẽ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để quay đầu theo hướng về Biên Hòa.

Nhánh 3 kết nối phương tiện từ hướng Dầu Giây về TPHCM xuống cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Biên Hòa.

Phương tiện di chuyển vào đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thông qua các nhánh kết nối tại nút giao Long Thành

Nhánh 4 phục vụ phương tiện từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhập lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để đi quốc lộ 51 hoặc về TPHCM.

Nhánh 5 dành cho phương tiện từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ xuống cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Vũng Tàu.

Trong khi đó, nhánh 6 là nhánh nhập của nhánh N1 và T2 (tuyến kết nối sân bay Long Thành) để đi quốc lộ 51 hoặc TPHCM.

Toàn bộ nhánh kết nối 2 tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Biên Hòa - Vũng Tàu đã được đưa vào khai thác

Do cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa hoàn thiện, nên trong giai đoạn khai thác tạm toàn tuyến chỉ cho phép các loại ô tô dưới 9 chỗ lưu thông, với tốc độ tối đa 80km/giờ, tối thiểu 60km/giờ.

XUÂN TRUNG