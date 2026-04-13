Đồng Nai: Tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51 trong tháng 4

Ngày 13-4, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tháo dỡ các trạm thu phí T1, T2 trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn.

Trạm thu phí T1 trên quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai bỏ hoang nhiều năm, nhưng chưa được tháo dỡ gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
Theo đó, sau khi xem xét công văn của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất chủ trương theo đề xuất của sở này về việc tháo dỡ các trạm thu phí T1, T2 trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn trong tháng 4-2026.

Trước đó, ngày 8-4, tại buổi làm việc giữa Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan về việc xem xét thống nhất phương án tháo dỡ trạm thu phí T1 và T2 nói trên, Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã thống nhất, đồng ý bàn giao toàn bộ hiện trạng các trạm thu phí cho cơ quan chức năng trước ngày 15-4 để tháo dỡ, đảm bảo an toàn giao thông.

Trạm thu phí T1 và T2 không còn chức năng khai thác thu phí từ đầu năm 2023 nhưng vẫn tồn tại kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ, gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Công an tỉnh, UBND phường Tam Phước và UBND xã Long Phước chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công tháo dỡ.

Sở Xây dựng chủ trì cùng Khu Quản lý đường bộ IV, BVEC thực hiện việc tháo dỡ, thu hồi, lưu giữ vật tư thu hồi trong và sau quá trình tháo dỡ.

PHÚ NGÂN

