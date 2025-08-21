Pháp luật

Đồng Nai: Triệt phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức

SGGPO

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa triệt phá một đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Theo đó, chiều 13-8, tại ấp 1C (xã Phước Thái), lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng L.N.L. (sinh năm 2004, ngụ xã Phước Thái) đang thực hiện hành vi làm giả con dấu, giấy tờ. Chỉ ít phút sau, đối tượng T.T.M.L. (sinh năm 1975, cùng ngụ xã Phước Thái) cũng bị bắt quả tang với cùng hành vi. Tang vật thu giữ gồm nhiều hồ sơ, giấy tờ, tài liệu và con dấu giả.

z6929884699145_643a95b2853ee69f4144f76d43cff253.jpg
Tang vật của vụ án

Mở rộng điều tra, đến 23 giờ cùng ngày, công an tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng: N.Đ.D. (sinh năm 1970, ngụ phường Long Hưng) và T.V.T. (sinh năm 1982, ngụ phường Tam Phước), đồng thời thu giữ thêm nhiều phương tiện, giấy tờ, tài liệu và con dấu giả.

z6929884692340_7fcbba1f634eb343c27a2442afa7209f.jpg
Tang vật của vụ án

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan
HOÀNG BẮC

Từ khóa

Công an xã Phước Thái Phước Thái Con dấu giả Tam Phước Long Hưng ĐỒng Nai Làm giả con dấu làm giả giấy tờ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn