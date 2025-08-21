Đồng Nai: Triệt phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa triệt phá một đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Theo đó, chiều 13-8, tại ấp 1C (xã Phước Thái), lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng L.N.L. (sinh năm 2004, ngụ xã Phước Thái) đang thực hiện hành vi làm giả con dấu, giấy tờ. Chỉ ít phút sau, đối tượng T.T.M.L. (sinh năm 1975, cùng ngụ xã Phước Thái) cũng bị bắt quả tang với cùng hành vi. Tang vật thu giữ gồm nhiều hồ sơ, giấy tờ, tài liệu và con dấu giả.

Tang vật của vụ án

Mở rộng điều tra, đến 23 giờ cùng ngày, công an tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng: N.Đ.D. (sinh năm 1970, ngụ phường Long Hưng) và T.V.T. (sinh năm 1982, ngụ phường Tam Phước), đồng thời thu giữ thêm nhiều phương tiện, giấy tờ, tài liệu và con dấu giả.

Tang vật của vụ án

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG BẮC