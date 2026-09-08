Xã hội

Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở Nam bộ từ ngày 9-9, cảnh báo mưa dông

SGGPO

Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ sẽ có một đợt mưa trên diện rộng khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh từ ngày 9 đến 12-9.

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Gió mùa Tây Nam ở vùng biển Nam bộ. Ảnh minh họa﻿

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, 8-9, khu vực Trung bộ và miền Đông Nam bộ đã có mưa rào, dông cục bộ.

Chiều và tối nay, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam bộ sẽ tiếp tục có mưa rào. Lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.

Còn tại khu vực cao nguyên Trung bộ, cục bộ có nơi mưa trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 9 đến 12-9, gió mùa Tây Nam ở Nam bộ hoạt động mạnh hơn. Do đó, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ sẽ có một đợt mưa trên diện rộng.

Gió mùa Tây Nam thổi từ khu vực vịnh Thái Lan và vùng biển phía Tây Nam vào đất liền Nam bộ, mang theo lượng hơi ẩm lớn. Khi luồng gió ẩm này hoạt động mạnh, hình thành các khối mây dông, gia tăng mưa rào, dông và có thể xuất hiện mưa to cục bộ.

Vì vậy, trong những ngày tới, người dân Nam bộ cần lưu ý tình trạng mưa dông xuất hiện nhiều, nhất là vào chiều và tối.

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