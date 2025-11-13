Tổ chức cho thuyền viên vượt biên trái phép, hai thuyền trưởng lãnh án

Ngày 13-11, Tòa án nhân dân TPHCM (Cơ sở 1) mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” đối với hai bị cáo Lê Văn Hỡi (49 tuổi) và Lê Văn Âu (43 tuổi) cùng trú tại xã Long Hải (TPHCM).

Các bị cáo Lê Văn Hỡi và Lê Văn Âu tại phiên tòa

Cả hai bị cáo đều là thuyền trưởng kiêm chủ sở hữu cặp tàu cá BV-93169-TS và BV-93269-TS.

Đây là một trong những vụ án điển hình về hành vi tổ chức cho tàu cá, thuyền viên Việt Nam vượt ranh giới vùng biển, khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về chống khai thác IUU.

Theo cáo trạng, Lê Văn Hỡi là người điều hành, chỉ huy cao nhất của cả hai tàu. Với mục đích vụ lợi, Hỡi đã tuyển chọn 14 thuyền viên, chuẩn bị nhiên liệu, lương thực và phương tiện, đồng thời lập kế hoạch đưa hai tàu cá vượt biên sang vùng biển Đài Loan, Trung Quốc để khai thác hải sản trái phép.

Để tránh bị phát hiện, Hỡi và Âu tắt thiết bị giám sát hành trình (VMS) ngay khi cập cảng Thọ Quang (Đà Nẵng), rồi xuất bến không làm thủ tục với Bộ đội Biên phòng, trực tiếp hướng ra vùng biển nước ngoài.

Các bị cáo khai rằng do đánh bắt hải sản thua lỗ nên mới xâm lấn vùng biển nước ngoài

Đến ngày 12-5-2025, tàu BV-93269-TS cùng 11 thuyền viên đã bị lực lượng tuần tra của Đài Loan bắt giữ tại tọa độ 22°00’N - 118°39’E, thuộc vùng biển ngoài lãnh hải Việt Nam. Tàu còn lại chạy thoát về nước.

Sự việc khiến dư luận bức xúc, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín quốc gia trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC).

Hành vi của 2 bị cáo không chỉ vi phạm Luật Thủy sản 2017, mà còn cấu thành tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

HĐXX nhận định, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh biên giới quốc gia trên biển, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát hoạt động nghề cá, và tiềm ẩn nguy cơ bị bắt giữ, xử lý tại vùng biển nước ngoài.

Tại tòa, bị cáo Hỡi khai do ngư trường cạn kiệt, sản lượng đánh bắt giảm mạnh, nợ nần chồng chất nên liều lĩnh đưa tàu vượt biên, đồng thời cam kết không tái phạm.

Bị cáo Âu thừa nhận hành vi sai trái, cho biết không bị ép buộc nhưng vì “cơm áo, gạo tiền” nên vẫn tham gia.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hỡi 6 năm tù và Lê Văn Âu 9 tháng tù giam. Tịch thu 1 tàu “đực” cùng toàn bộ thiết bị điện tử trên hai tàu, và trả lại tàu “cái” cho bà Nghĩa (vợ bị cáo Hỡi).

TRÚC GIANG