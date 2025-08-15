Nhiều vấn đề "nóng" được doanh nghiệp đặt ra khi đối thoại với lãnh đạo phường Bến Thành (TPHCM)

Ngày 15-8, phường Bến Thành (TPHCM) tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp. Đây là hội nghị đối thoại đầu tiên kể từ khi phường Bến Thành vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu ý kiến

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu ý kiến liên quan đến việc nộp thuế trực tuyến, thủ tục hoàn thuế; đăng ký lao động, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ sao y chứng thực; tham gia BHXH với hộ kinh doanh… Bên cạnh đó là vấn đề liên quan đến việc chấn chỉnh trật tự lòng lề đường khu vực phố Tây Bùi Viện, chợ Bến Thành.

Trao đổi lại, lãnh đạo phường Bến Thành cho biết, do trụ sở hẹp nên Đảng ủy, HĐND, UBND phường và hệ thống chính trị phường phải sử dụng 5 trụ sở khác nhau. Việc này ảnh hưởng một phần đến chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường có diện tích nhỏ nhưng số lượng hồ sơ tiếp nhận mỗi ngày tăng gấp 4 lần so với trước đây.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga ghi nhận những ý kiến của doanh nghiệp, tiểu thương, coi đây là tư liệu quan trọng để phường thảo luận, xác định nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội Đảng bộ phường tổ chức vào tuần sau. Những nội dung kiến nghị vượt thẩm quyền, phường sẽ đề xuất lên các cơ quan của thành phố giải quyết và phản hồi.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga trao đổi tại hội nghị

Về khu phố Bùi Viện, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, cho biết, du khách xem đây là một nơi phải đến tham quan, ăn uống khi đến TPHCM. Bên cạnh đó, việc kinh doanh, buôn bán, cũng khiến người dân gặp một số bất tiện. Thời gian qua, phường tập trung chấn chỉnh, sắp xếp lại khu vực phố Bùi Viện.

Tính đến ngày 31-7, phường có hơn 6.100 doanh nghiệp, hơn 6.900 hộ kinh doanh, cùng với hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa đa dạng, phong phú gồm 3 chợ truyền thống, 1 trung tâm thương mại, 2 trung tâm mua sắm, 1 siêu thị, 56 cửa hàng tiện lợi. Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp chung tay ủng hộ kinh phí để phường Bến Thành chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn Chủ tịch UBND phường Bến Thành Mai Thị Hồng Hoa, cho biết, với vị trí là phường trung tâm thành phố, thuận tiện về giao thông, cơ sở hạ tầng hiện đại, phường Bến Thành có nhiều lợi thế về phát triển thương mại dịch vụ. Trong đó, đặc biệt là các ngành bán buôn, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận tải, logictis, thông tin truyền thông, hoạt động tài chính ngân hàng, bảo hiểm chứng khoán, dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí…

Tin liên quan Phường Bến Thành giao ban các cơ sở Đảng

NGÔ BÌNH