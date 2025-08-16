Kinh tế

Xử lý các dự án trong tháng 8-2025, không để thiếu điện

SGGPO

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký văn bản chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm.

Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc gấp rút triển khai kế hoạch thúc đẩy sản xuất, đảm bảo cung ứng năng lượng và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong tháng 8-2025.

Theo đó, Cục Công nghiệp phải tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp, khai thác nguyên vật liệu trong nước, hạn chế nhập khẩu, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong tháng 8-2025.

Cục Điện lực cùng Vụ Dầu khí và Than tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các dự án điện và năng lượng quan trọng. Tất cả dự án điện tồn đọng phải được xử lý dứt điểm trong tháng 8-2025.

Nhiều dự án năng lượng tái tạo đã vận hành thương mại nhưng không còn được hưởng giá FIT (ưu đãi)

Bộ trưởng yêu cầu triển khai Kế hoạch Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ vận hành các dự án nguồn điện lớn, lưới điện quan trọng, nhất là các tổ hợp điện khí, điện gió của các nhà đầu tư nước ngoài (FDI), đảm bảo cung ứng điện, tuyệt đối không để thiếu điện.

Đồng thời thực hiện kết luận của Thủ tướng tại Thông báo số 384/TB-VPCP và đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, cũng như các dự án vướng mắc về trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách pháp luật, theo danh sách do Bộ Tài chính thông báo.

Hai đơn vị này cũng phải rà soát, bổ sung Nghị định 57/2025/NĐ-CP về mua bán điện trực tiếp và Nghị định 58/2025/NĐ-CP về điện năng lượng tái tạo.

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công thương, mọi dự án tồn đọng phải được xử lý dứt điểm trong tháng 8-2025, với chế tài cụ thể nếu chậm tiến độ. Chỉ thị này được coi là “tối hậu thư” nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, vừa tạo áp lực mạnh đối với các doanh nghiệp, đảm bảo phục hồi nhanh các ngành công nghiệp trọng điểm.

PHÚC HẬU

