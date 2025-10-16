Đồng Tháp: 9 tháng, phát hiện hơn 100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả

Ngày 16-10, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp cho biết, 9 tháng qua, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện hơn 100 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ đối tượng buôn lậu cùng tang vật. Ảnh: CA

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp, trong 9 tháng, các ngành chức năng đã kiểm tra 138 vụ, phát hiện 125 trường hợp vi phạm, xử lý 101 vụ, thu nộp ngân sách hơn 950 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, gian lận nhãn mác, vi phạm quy định về ghi nhãn, kinh doanh hàng có nhãn bị tẩy xóa, sai lệch thông tin.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp cũng tăng cường kiểm tra lĩnh vực giá và an toàn thực phẩm. Qua đó, phát hiện 2 vụ không niêm yết giá hàng hóa theo quy định; đồng thời xử lý 6 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng hóa vi phạm (chủ yếu là thực phẩm) không phù hợp với thông tin đã công bố.

Đáng chú ý, Công an tỉnh Đồng Tháp, nòng cốt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng. Điển hình, ngày 12-8, kiểm tra hai cơ sở tại xã Bình Phú, lực lượng chức năng phát hiện hơn 5,4 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường cát không hóa đơn chứng từ.

Ngày 7-10, tại xã Ba Sao, lực lượng chức năng phát hiện ô tô chở máy gặt đập liên hợp trị giá khoảng 600 triệu đồng không rõ nguồn gốc. Đến ngày 8-10, Trạm Cảnh sát giao thông Trung Lương bắt giữ đối tượng T.Q.H. (sinh năm 1986, ngụ Tây Ninh) cùng 4.470 bao thuốc lá ngoại nhập lậu...

Chỉ trong quý 3-2025, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện và xử lý 29 vụ, 24 đối tượng vi phạm, thu giữ gần 44.000 bao thuốc lá điếu, 460 cây thuốc lá điện tử, hơn 5 tấn thịt, mỡ động vật, 48 tấn đường cát, 13 tấn hàng gia dụng, mỹ phẩm và nhiều tang vật khác. Trong đó, 5 vụ với 5 đối tượng bị khởi tố hình sự, 6 vụ bị xử phạt hành chính hơn 300 triệu đồng.

Hiện, Công an Đồng Tháp đang tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng để hình thành thế trận liên hoàn, đấu tranh mạnh với tội phạm buôn lậu, giữ vững an ninh kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.