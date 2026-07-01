Đồng Tháp đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng cho nông sản xuất khẩu

Ngày 1-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ việc cấp và quản lý mã số vùng trồng (MSVT), cơ sở đóng gói đối với các loại nông sản chủ lực phục vụ xuất khẩu.

Sầu riêng là một trong những cây trồng chủ lực phục vụ xuất khẩu của Đồng Tháp

Hoạt động này nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch và an toàn thực phẩm của thị trường nhập khẩu, từ đó nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh cho nông sản Đồng Tháp trên thị trường quốc tế. Mục tiêu trọng tâm là tổ chức thiết lập và cấp mới MSVT cho 100% diện tích nông sản chủ lực đủ điều kiện trên địa bàn.

Cụ thể, trong giai đoạn này, tỉnh dự kiến cấp mới MSVT cho gần 160.000 ha nông sản (bao gồm lúa, cây ăn trái và hoa màu). Đặc biệt, Đồng Tháp đặt mục tiêu đến cuối năm 2027, 100% diện tích các loại cây trồng chủ lực phục vụ xuất khẩu sẽ được cấp MSVT. Đến năm 2030, tỉnh kỳ vọng duy trì tổng diện tích MSVT hơn 377.000 ha, đồng thời hoàn thành cấp mã số cho 100% cơ sở đóng gói đủ điều kiện.

Hằng năm, 100% tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu MSVT, mã số cơ sở đóng gói được tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định của Việt Nam và yêu cầu của nước nhập khẩu; nâng cao năng lực quản lý, duy trì điều kiện mã số, tự giám sát, ghi chép hồ sơ và thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, việc tổ chức thực hiện công tác cấp và quản lý MSVT, mã số cơ sở đóng gói phải đúng quy định; bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu.

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động xuất khẩu nông sản hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và chịu trách nhiệm theo quy định.

NGỌC PHÚC